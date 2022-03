"La Pupa e il Secchione" al debutto, ma l’opinionista Antonella Elia ha il Covid

Parte con una defezione la nuova edizione de “La Pupa e il Secchione”, il reality che debutta stasera su Italia 1. L'opinionista Antonella Elia ha il Covid. Lo ha comunicato in una Instagram Stories: ha spiegato di essere risultata positiva al Covid dopo un tampone eseguito in ambulanza negli studi Mediaset di Roma. E quindi non potrà essere presente nella prima puntata.

Intanto, nella serata di ieri, Barbara D’Urso, collegata con Alfonso Signorini durante il Grande Fratello Vip, ha annunciato che Soleil Sorge sarà la terza opinionista.

Nel cast del programma c’è anche Paola Caruso, ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonché già Bonas di Avanti un altro! Proprio la partecipazione della Caruso, però, ha rischiato di saltare per un ricovero d’urgenza della showgirl.

Mentre si trovava in quarantena in attesa dell’ingresso nella villa del reality show, ha cominciato ad accusare un fortissimo attacco di tosse, via via peggiorato fino a che non l’ha costretta a recarsi in pronto soccorso. Si è trattato di una forte allergia alla polvere che ha reso necessario il ricovero in ospedale.

