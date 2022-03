Oroscopo settimanale: Marte e Venere portano l'amore, Acquario e Pesci protagonisti

Marte e Venere sono i protagonisti di questa settimana che rivoluziona l'amore e la passione per tutta la ruota zodiacale. I due amanti dello zodiaco si spostano nell'eclettico Acquario, e via a fantasia, sentimenti e libertà. Mercurio cambia sede in Pesci rendendo la comunicazione morbida e promettendo delle belle notizie di pace ed amore. Buona settimana a tutti!

Ariete

E si parla d' amore finalmente! Ecco che l'entrata di Marte e Venere nel segno amico dell'Acquario inaugura per voi una stagione sentimentale troppo a lungo trascurata. Il regime di sestile, ovvero la distanza angolare in cui si pongono dai vostri gradi ha la valenza di “condizione concreta”, per cui sarà davvero un bel periodo in cui le carezze di Venere e l'impeto passionale del vostro pianeta Marte risultano adesso compatibili, dopo una lunghissima sosta in Capricorno che per voi li ha messi fuori gioco, tornano di nuovo i vostri spazi e la vostra intimità. Marte si disperde un po' in Acquario quindi tentate di rincorrere allegramente qualcosa che si concretizza non subito ma in un crescendo simpatico e divertente, un vero toccasana per voi!

Toro

Se già risultava caotica la posizione di Mercurio rendendovi difficile la comprensione del circostante e facendovi sentire un po' alieni, come se parlaste una lingua che gli altri non recepivano, ecco che anche Marte e Venere complicano un po' la faccenda... Tragedia ? No! Guazzabuglio? Sì! Dovrete infatti acquisire la capacità di essere ironici e divertenti in un momento in cui anche l'amore sembra seguire delle "non logiche", avrete un po' la sensazione che il mondo sia impazzito e che lo svolgersi delle cose sia fluttuante, proprio perché non riuscirete ad imbrigliare nella vostra agenda le tempistiche del tempo dell'amore e dei sentimenti adesso dovrete trovare una serie di alternative che vi concentrino di più sul lavoro e sulla vostra vita quotidiana per un po' senza aspettarvi troppo dalle persone.

Gemelli

Sicuramente c'è di che essere felici per lo splendido trigono d' aria che Marte e Venere stabiliscono spostandosi nel vostro fratello di elemento Acquario. Ecco che vi sentirete immediatamente più confortati in amore e forti di basi solide che riguardano amicizia e legami affettivi, ma da mercoledì proprio Mercurio, il vostro nume tutelare inizia una quadratura spostandosi in Pesci, e dandovi noie che potrebbero distrarvi o farvi investire erroneamente verso rapporti nuovi in cui i facili entusiasmi vi fanno prendere lucciole per lanterne. Il consiglio delle stelle è quello di godervi l'amore e di mettervi nelle condizioni di essere aperti sì a nuove conoscenze, ma di non costruire subito castelli in aria che potrebbero crollare con molta facilità.

Cancro

Salutate felicemente questa settimana così liberatoria per voi. Ecco che spostandosi dal Capricorno opposto i pianeti responsabili dei legami affettivi e passionali Marte e Venere non sentirete più quella sensazione di distanza ed ostacolo che vi impediva di essere felici in amore. Non solo, Mercurio si farà sognatore ed amico andando ad abitare in Pesci, quindi da mercoledì la vostra morbida ed affettiva percettività si farà di nuovo intuitiva sagace e capace. Intanto il cielo sembra suggerirvi nuove comunicazioni, belle notizie incontri fortuiti che vi avvantaggeranno in amore e al lavoro, tenete occhi ed orecchie aperte, e vedrete che si materializzeranno quasi per magia una serie di opportunità favorevoli che vi faranno stare bene.

Leone

Iniziano le opposizioni di Marte e Venere, che comporteranno una serie di tensioni in più nelle relazioni e che di pari passo vi obbligheranno ad ottemperare maggiormente alle esigenze pratiche e a gestire la vostra capacità di fare quadrare tutto in maniera davvero efficiente e decisiva. Probabilmente il partner dovrà affrontare una serie di incombenze lavorative e contando su una vostra comprensione vi lascerà per forza di cose un po' più soli ad affrontare le questioni legate alla famiglia o al regime di coppia. Poco male per voi che adorate gestire tutto in maniera autocrate, mentre Mercurio invece abbandona la posizione traversa dello zodiaco in opposizione e si farà più morbido sparendo un po' e lasciando all'intuito maggiore spazio. L'inverno non è decisamente la vostra stagione, ma sono gli ultimi passaggi di un periodo complicato che sta per migliorare.

Vergine

È il periodo dell'anno in cui le energie sono ai minimi termini poiché il Sole è in opposizione, ma anche Mercurio non scherza, facendovi analizzare ossessivamente tutte le ragioni per cui a volte le condizioni anche se sembrano stabili e propositive nascondono dei significati che solo voi sapete vedere. Ecco che la vostra realtà è davvero sotto esame e mentre i giochi planetari sembrano gestire situazioni complesse e piene di risvolti futuri che non riuscite ad ipotizzare, i pianeti in “acqua” vi consigliano di ammorbidire la vostra natura ed andare incontro alle emozioni e alla fluttuazione delle cose in maniera serena, concentrandovi su di voi ed i vostri sentimenti e ciò che vi rende felice, non potete vivere pensando sempre che nere nubi possano addensarsi sul vostro capo, anche perchè come il tempo tutto muta e diventa altro ed altro ancora. Anche in amore forse non dovete dare troppo peso alle parole, ma sicuramente ai sentimenti ad alla vostra voglia di volere di più.

Bilancia

Finalmente dopo mesi di blocco ecco che Marte e Venere abbandonano il poco amichevole Capricorno, e finalmente il pianeta della passione ed il vostro nume tutelare tornano ad esprimersi liberamente, senza avere quelle sensazioni di blocco e di censura sulla vostra vita sentimentale, senza farvi sentire che vi muovete come su di un campo minato in amore e che sarete di nuovo pronti ad imboccare vie nuove per il vostro cuore. Questo lungo transito reso ancora più viscerale e difficile da Plutone che vi ha obbligato a scavare dentro di voi e vi ha fatto prendere delle decisioni di impostazione diversa della vostra vita è servito per ridettare le condizioni dell'amore, che adesso non sono più vincolanti come prima. Sentitevi finalmente liberi di andare verso i vostri veri sentimenti, avendo infine compreso che l'amore non è una guerra costante!

Scorpione

Iniziano per voi le quadrature di Marte e Venere, non più amici come prima disposti a sostenervi nel quotidiano. Inizia quindi un periodo di analisi sulla vostra realtà affettiva generale, che sembra però stavolta volta ad una più lucida comprensione della situazione generale, magari meno coinvolti emotivamente, vi sentirete meno forti, ma più disposti a mettervi in discussione. Il vostro cielo muta di molto e vi passa le carte giuste per affermare realmente con voi stessi i vostri limiti ed i vostri pregi. Sicuramente una bella sorpresa sarà l'aiuto di Mercurio che da mercoledì entrerà in Pesci e vi darà sostegno "acquatico" quindi sensibile ed intuitivo. Il vostro cielo vi prepara a comunicare in maniera diversa e a porgervi nel mondo in maniera molto più morbida, lucida e cosciente, anche in amore, più veloci nel capire cosa non va e dove è più interessante investire.

Sagittario

Ottima notizia il fatto che Marte e Venere diventano amici dal solidale Acquario, ritroverete voglia di amare e di distrarvi in dei rapporti e legami affettivi solidi e sicuri. Ma osservate bene, il consiglio delle stelle è che non basterà un po' di socialità a reinserirvi nel mondo, e non sarà sufficiente rivedere vecchi amici per sentire di avere una vita sociale. Il vostro animo infatti ha bisogno di svolte più significative di così, infatti i pianeti in "acqua", sopratutto Sole Mercurio e Nettuno, vi obbligheranno a non sognare e a non illudervi che nelle relazioni e al lavoro tutto è come voi lo percepite, ma avrete tempo di capire. Mentre in amore sarete in piena risalita, godetevi l'intimità con il partner e gestite più lucidamente possibile le vostre relazioni in generale.

Capricorno

Se per mesi siete stati i re dello zodiaco con dei passaggi planetari invidiabili ed avete tenuto banco sopratutto in amore, ecco che adesso Marte e Venere vi abbandonano e si proiettano verso qualcosa di davvero più concreto ed oggettivo. Molti di voi hanno avuto le migliori possibilità da giocare, ma nel caso vi sentiste un po' smarriti e potreste accusare il calo di vigoria, sarà utile spostare tutto in seconda casa e rendere tutto un po' più oggettivo, dandovi la voglia di costruire e di cercare nuovi stimoli che vi daranno energia. Ma non fatelo in maniera sperimentale, sarà infatti importante la quota di rispetto che rivolgerete a chi è interessato a relazionarsi con voi e a chi ha più volte dimostrato di avere ben altre preferenze e si è allontanato. Lasciate andare tutto, tornerà da voi solo ciò che è destinato a tornare.

Acquario

Pronti per abbracciare gli amanti dello zodiaco Marte e Venere che decideranno di passare da voi la loro ennesima Luna di Miele? Seppure siete un segno abbastanza refrattario alle smancerie ed ai rapporti costanti, ecco che gli astri decreteranno che persino voi vi abbandonerete e piano piano vi farete trasportare in nuove relazioni ed amori che vi faranno stare bene. Riparte anche la fantasia, ed anche Mercurio fa le valigie, come a sottolineare che non è certo il momento di pensare, ma quello di amare e di agire a tutto campo. Anche al lavoro una vis creativa sopita comincerà a risvegliarsi e a farvi rendere conto che il vostro inverno è finito e che adesso sarete pronti ad esplodere con nuove e sorprendenti trovate creative che tanto vi rendono i più originali dello zodiaco. Amici ed amori intorno a voi, occasioni fortunate che cambieranno giorno dopo giorno la vostra quotidianità.

Pesci

Sole, Giove e Nettuno già troneggiano da un po' nei vostri gradi, ecco che arriva anche Mercurio dal piede alato a mettere un po' di pepe e vitalità alla compagine sognatrice ed ispirante che la vostra situazione zodiacale prevede data la presenza di questi ospiti che disegnano per voi un destino molto romantico e pieno di novità. Mentre la vostra vita sta per affacciarsi verso qualcosa di nuovo e di grande, una svolta sentimentale che però ha l'effetto di una grande rivoluzione su tutti i livelli della vostra esistenza, arriva Mercurio con le sue notizie fortunate e chissà, magari con qualche lettera d' amore. Siate felici di avere sempre mantenuto un cuore votato ai sentimenti, e di non esservi mai arresi a nessuna solitudine né a nessun inverno, poiché adesso la realtà vi sta premiando ed i sentimenti anche di più!

