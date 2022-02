Oroscopo settimanale: Gemelli pieni d'entusiasmo, Capricorno ricco di amore

Una settimana che vede i due amanti dello zodiaco irradiare un'energia affettiva e passionale non comune nello zodiaco, brillante Mercurio che vuole fare esprimere i non detti di molti tra i dodici segni, attenti a venerdì quando il tonante Urano farà esplodere i limiti un po' per tutti!

Ariete

Da questa settimana il vostro astro guida Marte solcherà il cielo stellato tenendosi per mano con la bella Venere, facendovi ritrovare la fusione tra amore e passione, tra sentimento e azione, diventerà importante tutto, sarà facile rivedere i rapporti alla luce di un gioco delle parti che adesso diventa comprensibile a voi ed al partner, non solo anche negli affetti in generale e nel lavoro tutto si disarma, si fortifica e ritrovate i significati del tempo e delle cose che vivete ed amate. Nuove passioni per i single, mentre la vostra vita vi riserva novità importanti a cui i prossimi mesi vi prepareranno. La Luna intanto nel fine settimana vi rende “ dolcemente complicati”...

Toro

"La fretta del cuore", cantava Loredana Bertè. È una dolce inquietudine che per adesso vi pervade e che vi rende emozionali, impazienti e pieni di sentimento. I responsabili planetari sono Mercurio sempre più agitato, mentre Nettuno con i suoi sogni alimenta grandi aspettative, mentre Marte e Venere distratti si amano in posizione favorevole per voi. Ecco che sta cambiando il cielo con delle novità che la Luna porterà nel fine settimana, un po' di caos intorno a voi, un po' di approssimazione da parte del partner e di terzi, tra poco esigerete maggiore solidità da tutti...

Gemelli

Per voi non c'è mai “troppo Sole", ed ecco che il poderoso trigono di Mercurio a vostro totale favore ve ne porta un po' di più, come un anticipo di primavera che non tarda ad arrivare. Il vostro animo è davvero pervaso di frenetico entusiasmo, immersi come siete in moltissime faccende da sbrigare, non tralascerete il tempo dell'amore che riuscirete a ritagliarvi in maniera efficiente e lamentandovi un po' per il fatto che vi sentite come delle trottole che non si fermano mai. Ma niente vi sarà precluso in questo luminoso periodo che in mezzo alle vostre mille vicissitudine vi fa riprendere contatto con la parte più intima del vostro essere...

Cancro

Mentre tutto il planetario sembra un po' problematico per voi con Marte e venere uniti in opposizione ed una Luna che insiste nel farvi specchiare in uno specchio in cui non vi riconoscete troppo, siete comunque circondati da ottimi stimoli che quasi per magia vi vogliono dare indicazioni su ciò che state cercando dentro di voi. È arrivato il momento di credere un po' di più in voi stessi e nella vostra capacità di relazione, fortificando i legami e non temendone la perdita. Vedrete che in tutta questa settimana davvero impegnativa non vi mancherà affetto ed attenzione, incontri illuminanti e sentori affettivi per i single, tanto che qualcuno potrebbe chiedervi "regalami un sorriso!".

Leone

Capisco da astrologo che voi proprio non sapete stare "seduti in disparte né arte né parte" ed è ciò che vi rende splendidi, e sollecitati come non mai da Mercurio. Non contenete la voglia di esprimere voi stessi e di affermare una serie di cose che bramano dalla voglia di venire fuori, ma Urano verso il fine settimana vi consiglia di controllarvi, poiché potreste forse caricare troppo i vostri contenuti generando incomprensioni. Quindi semplicemente modulatevi adeguatamente e cercate di tirare fuori sì i vostri argomenti ma non perdendo mai di vista la vostra qualità migliore che è la calda solarità che vi è propria...

Vergine

Una splendida settimana per voi, con un'"Eco di Sirene" che sembra ammaliarvi come Ulisse che si lega all'albero maestro della sua Argo per goderne ma senza essere assorbito dal trasporto inevitabile che ne consegue... Ecco l' azione dello splendido trigono di Marte e Venere come agisce su di voi questa settimana in questa perfetta metafora. Amori e collaborazioni lavorative si armonizzano e vi attirano in una sinergia coinvolgente che sarà più forte di voi, previa la vostra proverbiale resistenza. Solo Urano nel week end minaccia il "self-control", i suoi strali infatti annunciano un probabile debordare che saprete sicuramente attenti a tenere a bada...

Bilancia

"Mentre tutto scorre" a volte sfuggendovi di mano ecco che la vostra realtà diventa resiliente rispetto alla forte contrarietà di Marte e Venere che vi fa chiedere se in amore non sarebbe il caso di "spedire le vostre labbra ad un indirizzo nuovo", ma al contrario di quasi tutti gli altri segni zodiacali vi farà gioco positivo Nettuno con i suoi sogni da mercoledì, ed il libero ed entusiasta Urano che vi spingerà a vivere la vostra ritrovata forza d'animo che vi suggerirà soluzioni inaspettate e vi prepara ad affrontare una tempesta che è da tempo arrivata e che deciderete di cavalcare!

Scorpione

Questa settimana anche voi sembrate incapaci di contenere la voglia di esprimervi e di amare. È da molto tempo che fate di tutto per essere ligi e gestire le cose in maniera coscienziosa e senza nessun colpo ferire, ma la vostra natura vulcanica sta venendo a chiedere il suo tributo. Soprattutto in amore grazie al grande appoggio in sestile di Marte e Venere a frequenze unificate sarete di nuovo pronti a trasmettere intensi e forti e pieni di passione creativa, ma venerdì Urano rischia di essere detonante e di farvi eccedere in qualche comportamento pratico o verbale che potrebbe rivelarsi controproducente. Soprattutto nei dialoghi armatevi di dolcezze e non attaccate neanche per motivi ideologici eccedete nello scambio, vedete a volte "un fiore in bocca può servire".

Sagittario

Oroscopo molto piacevole per voi questa settimana almeno nelle questioni pratiche e nello svolgimento del lavoro e del vostro quotidiano che vi rende instancabili ed irriducibili. Mentre in amore ecco che arriva una sollecitazione davvero importante, qualcosa che vi rende inquieti e vi fa considerare che forse desiderate altro o cambiare vita, non è sicuramente il partner il punto ma forse l'esservi chiesti troppo di sopportare e di annoiarvi in una routine di cui siete anche voi responsabili. Se cercate nuovi stimoli, perché non ricorrere ad una delle vostre migliori attitudini zodiacale? Viaggiare! Del resto una breve vacanza, un fine settimana fuori vi rimetterebbe in pace con il mondo e vi farebbe riprendere il contatto con una delle parti più importanti di voi stessi, del resto "chi se ne va che male fa?!".

Capricorno

Come promesso dagli astri siete i protagonisti dello zodiaco ed in particolare nella dimensione dell'amore, la magica fusione di Marte e Venere vi rende i segno più innamorato dello zodiaco. Ma non agirà solo su questo fronte di pianeti poderoso, bensì su tutta la dimensione pratica facendovi infilare un piccolo successo dopo l'altro, rendendovi sereni e pieni di grandi aspettative e di progetti per il futuro che bramate. Solo da venerdì badate bene di non eccedere nelle discussioni o in delle sconsiderate manifestazioni di approvazione e disapprovazione del prossimo poiché gli accidenti di fortuna che riesce a causare il fulmineo Urano non saranno da sottovalutare. Per tutto il resto godetevi questo attimo di grazia e pensate che il vostro non è un segno refrattario ai sentimenti al grido di "innamorato sempre di più", sfidate lo zodiaco !

Acquario

Molto mentali lo siete già di vostro, ma con due ospiti come Saturno e Mercurio siete diventati un tutt'uno con il vostro pensiero. A volte esasperati da una spietata coerenza, a volte pieni di capacità d' analisi e raziocinio da dispensare a chi vi sta intorno, desiderosi di acquisire e nutrire la mente sempre di più e farvi contenitore di pensieri ampi e che abbracciano un respiro decisamente ecumenico, magari con la freddezza che vi è tipica che vi impedisce di soffrire dei mali del mondo, avrete molto amore intorno a voi e molto sostegno anche se l'impazienza che genererà il vostro turbinoso astro guida Urano potrebbe travolgervi. Nervi saldi dunque e non siate troppo severi nei giudizi intellettuali come sempre del resto avete dimostrato più volte di sapere scendere a patti distinguendo “la netta differenza tra il più cieco amore e la più stupida pazienza!!".

Pesci

Il vostro cielo questa settimana è carico decisamente di positività e di grande passione, non solo un bellissimo sestile vi fa godere dell'abbraccio romantico di Marte e Venere , ma addirittura il vostro astro guida Nettuno interverrà con i suoi sogni e le sue meravigliose fantasie che ammanteranno tutto di un sentimento surreale e delicato. Attenti anche voi a un venerdì in cui Urano sarà in agguato pronto a spezzare la soluzione di continuità dolce e piacevole che vivete mettendovi delle paure irrazionali, mantenete la lucidità e non prendete lucciole per lanterne. Se qualcosa è poco chiaro chiedete al partner spiegazioni molto serenamente, anche se temete non è il caso di vivere il rapporto con la paura che “se mi lasci non vale".

