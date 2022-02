L'oroscopo di oggi, domenica 13 febbraio: giornata favorevole per il Sagittario

L'oroscopo Barbanera di oggi, domenica 13 febbraio 2022.

Ariete. 21/3 – 20/4

Dal confronto con il passato, emerge un mondo interiore complesso, ma ricco di felici prospettive. Guardare indietro è faticoso, ma utile.

Toro. 21/4 – 20/5

L’ambiente rilassato favorisce la messa a punto di progetti inerenti la casa, l’educazione dei figli, ed eventuali viaggi e vacanze. Benessere.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Luna ininfluente sul piano pratico, ma importante per la sfera intima ed emotiva. L’intuizione potenziata può far scaturire qualche illuminazione.

Cancro. 22/6 – 22/7

Nettuno, assistente prediletto della vostra Luna, aumenta a dismisura la sensibilità. Agite seguendo l’istinto, anche se l’ambiente disapprova.

Leone. 23/7 – 23/8

Se per quanto riguarda la professione il periodo è faticoso, sul fronte del cuore qualunque sia il vostro stato civile abbondano le novità.

Vergine. 24/8 – 22/9

Il cielo assicura che oggi andrà tutto per il meglio. Affari, acquisti e lavoro baciati dalla fortuna. Azioni concrete realizzano grandi ambizioni.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Semaforo rosso a sbarrarvi la strada, ingarbugliando sentimenti e rapporti. Segnali di scontentezza e lievi incomprensioni con il prossimo.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Le questioni lavorative vi assorbono molto, ma oggi gratifiche, incentivi e attestati di stima vi danno la riprova che il tempo è stato ben speso.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Una giornata molto favorevole, sia per smaltire gli impegni arretrati sia per sistemare trattative finanziarie in comune con altri.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Le gratificazioni che arrivano dalla sfera sociale e dalle amicizie compensano i musi lunghi che vi tocca sopportare in famiglia per la vostra latitanza.

Acquario. 21/1 – 19/2

È il momento di mettere da parte le preoccupazioni astratte e di risolvere in concreto faccende pratiche ed economiche importanti. Le stelle vi aiuteranno!

Pesci. 20/2 – 20/3

Situazioni dinamiche in famiglia: novità che bollono in pentola... Studio di argomenti appassionanti e persone con cui condividere gli entusiasmi.

