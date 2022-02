L'oroscopo di oggi, martedì 8 febbraio: le difficili scelte dell'Ariete

L'oroscopo Barbanera di oggi, martedì 8 febbraio 2022.

Ariete. 21/3 – 20/4

Avete parecchi sogni nel cassetto. Realizzarli tutti non è possibile. Operate una scelta anche tenendo conto dell’investimento economico richiesto.

Toro. 21/4 – 20/5

Il trigono di Venere alla Luna, e la sintonia tra Marte e Urano, vi rassicurano in merito ai progetti a cui avete dato vita, quindi niente incertezze!

Gemelli. 21/5 – 21/6

È un periodo frenetico, pieno di imprevisti e colpi di scena, che vanno gestiti con una certa lucidità ed energia, se vorrete volgerli a vostro favore.

Cancro. 22/6 – 22/7

Pervasi da un senso di benessere e da una leggera euforia, grazie alla Luna in Toro, affrontare la vita con un sorriso smagliante sulle labbra è opportuno.

Leone. 23/7 – 23/8

Malumore in vista! Niente passi falsi nella professione: specie con i collaboratori e i soci in affari, rischiate di entrare in rotta di collisione.

Vergine. 24/8 – 22/9

Con il supporto dei trigoni di Mercurio, Venere, Marte e Urano, la giornata mostra il suo lato più rassicurante. Programmi con persone lontane.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Gli astri vi donano ore tranquille: pochi divertimenti, ma grande concentrazione nell’attività che vi ripaga con soddisfazioni «contanti».

Scorpione. 23/10 – 22/11

Protetti da familiari premurosi e da una leggera incoscienza, superate un cambiamento imprevisto, rivelandovi immuni alle ansie per il futuro.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Martedì tranquillo. Occuparvi delle pulizie della casa, del giardino o dedicarvi a qualche hobby da tempo trascurato vi infonde serenità.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Positivi consolidamenti professionali. Rassicurati da una stabile situazione economica, potete permettervi di essere ottimisti sui nuovi progetti.

Acquario. 21/1 – 19/2

Sarà perché siete giù di corda o perché la Luna in Toro ha sempre il potere di irritarvi, fatto sta che apparite fiacchi e immusoniti.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna armonica a Nettuno con un soffio di vento spazza via ogni malumore. Il futuro appare promettente e la felicità un traguardo realizzabile.

