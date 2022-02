Oroscopo settimanale: giorni brillanti per l'Ariete, ricchi di energia per lo Scorpione

Settimana segnata dal terzo incontro tra Mercurio e Plutone, nuove verità aspettano i dodici che dovranno fermarsi un attimo a riflettere su cosa cambiare perché tutto vada secondo i desideri di ognuno...

Ariete

Questa settimana il vostro pianeta guida è sicuramente brillante e pieno di energie... fin troppo forse. Dovrete infatti assecondare l'esigenza di manifestare la vostra personalità ed il vostro volere negli ambiti in cui vi siete sentiti sottaciuti o poco presi sul serio, è tempo di darvi un'accelerata e di regolarvi su tempi e rese lavorative ed affettive più consistenti. Vi riuscirà facile sopratutto in amore, ma dovrete pur accettare che da venerdì il vostro cielo vi metterà nelle condizioni di essere interrogati e coinvolti da un partner o affetti che vi proporranno anche il loro punto di vista, seppure alla fine si affideranno a voi ascoltateli fino in fondo...

Toro

È un periodo pieno di stimoli e di cose che vanno talmente veloci che a volte non riuscite a seguire. In amore sopratutto vi sorprenderete di accettare le ragioni del vostro partner che sembrerebbe addurre una visione delle cose che non vi esclude di certo, ma che reca forti difficoltà a dividere tutto con voi come veramente vorreste. Non cercate di guadagnare posizioni e condizioni che non vi appartengono, cercate invece di vivere il presente come una sfida che vi incoraggia e che vi potrà con calma e pazienza far conquistare il ruolo affettivo che desiderate...

Gemelli

Il vostro astro Mercurio ha decisamente dato spettacolo nello zodiaco in questo periodo e con i suoi avanti ed indietro ha caratterizzato la realtà zodiacale come mai prima d'ora. Il vostro cielo annuncia infatti un ulteriore movimento su Plutone, il terzo in poco tempo che vuole tirare fuori da voi verità assolute, è l'unione dell'intelletto, Mercurio, e della visceralità, Plutone. Entrambi i pianeti esigeranno molto e scaveranno fino in fondo, preparatevi dunque a recepire qualcosa di voi stessi di molto importante e di cruciale in questo momento della vostra vita che sembra aprirsi a nuove consapevolezze...

Cancro

È un cielo molto complesso che però vi renderà tutto indolore. Sembra infatti che anche se sembreranno passare inosservati, tantissimi cambiamenti e tantissime evoluzioni si insedieranno nella vostra vita, nel vostro cuore, mentre voi inconsciamente sentirete il bisogno di legarvi sempre di più ai vostri affetti, al partner e farvi forti dei vostri capisaldi affettivi. C'è una certa tenerezza ed un gran senso di protezione che ispirerete, ma intorno a voi non manca di certo l'amore che vi ammanterà rendendovi sereni. Molti pianeti ve li ritrovate in opposizione, anche se la situazione si è molto stabilizzata, dentro di voi ciò che hanno innescato non si fermerà e vi consegnerà piano piano ad un'evoluzione più matura...

Leone

È vero che la vostra situazione planetaria questa settimana si alleggerisce non poco, in quanto saprete divincolarvi meglio da impegni, oberi, cose e persone che vi facevano sentire oppressi, ma lo zodiaco vi consiglia di essere cauti e di non sparare a zero. Giudizi e considerazioni sono abbastanza semplici da emettere, ma non è il momento, il vostro cielo vi incoraggi a fare del vostro meglio per cercare di contenervi ancora, essere diplomatici e poco diretti. Verranno dopo le occasioni giuste per esprimere pareri, mentre adesso è utile concentrarsi sugli affetti primari e sulla vostra realtà pratica, tanto da beneficiarne con il partner...

Vergine

Finalmente una settimana che va per il verso giusto, placida e serena apparentemente come piace a voi ma che prepara nelle retrovie le basi per una nuova e più importante realtà, la creazione di una nuova immagine di voi stessi che curiosa e creativa vuole esprimere ciò che non riesce a fare normalmente. Osate dunque sentirvi più sereni, maturi e sicuri rispetto al vostro percorso, e seduttivi come non mai. Forse è il momento di inseguire una passione, per i single una bellissima novità in corso, mentre per chi è già in coppia si ritrova l'intimità con una certa vis, complice un Marte amico pieno di passione e di voglia di fare...

Bilancia

Una settimana per voi interessante che ribalta un po' i punti di vista, cercherete infatti di valutare stando fermi ciò che il flusso delle cose vi riserva, opterete per non agire in amore ma per osservare come il partner agisce nei vostri confronti. Il vostro cielo vi disarma e vi convince a scendere nel profondo di voi stessi, ed anche ad interrogare qualcuno che vi possa essere di aiuto. Cercherete e troverete un'illuminazione nelle parole di qualcuno e da lì comprenderete che forse i vostri obiettivi e sentimenti sono cambiati abbastanza in una maniera che vi è sfuggita all'attenzione. Intanto Venere, il vostro pianeta, è un po' sovrastata dal complementare Marte che si esprime prepotentemente e che vi obbliga a guardare meglio dentro di voi analizzando pulsioni e sensi di rabbia o impotenza che da tempo vi portate nell'anima...

Scorpione

Con un Marte così sovrastante vi sentirete certamente rinvigoriti e pieni di grande energia, sembra infatti che le vostre vicissitudini stiano procedendo in maniera assolutamente vincente e seduttiva. Il vostro nume tutelare sembra avere ragione della bella Venere che finalmente dovrà concedervi i favori dolci che è solita dispensare. È arrivato il momento di fare sul serio in amore di rendervi protagonisti e di cercare le condizioni che vi fanno stare bene, il partner o l'oggetto dei vostri desideri non desidera altro che essere diretto da voi in un gioco seduttivo in cui farete da padroni...

Sagittario

Settimana di grande ripresa per voi, ecco che il grande Giove, il vostro pianeta guida vi manda influssi positivissimi, sfide nuove da accettare, misurazioni stimolanti ed amori da inseguire. Il vostro cielo è decisamente più dinamico ed anche se con una certa fretta cercherete di ottenere tutto nonostante vi si reputi un po' impazienti, critica che avete imparato ad accettare con una certa morbidezza. Inventate dunque un percorso e create la strada che vi porterà al traguardo. Il cielo si farà sereno per voi, sopratutto in amore, sfidate pure la logica e cercate di scommettere voi per prima, anche senza garanzie, non sempre si possono avere delle certezze anzi tempo, e voi dareste una bella prova di coraggio se sfidaste anche il solito gioco delle parti...

Capricorno

Anche se i pianeti di cui disponete al vostro fianco sono poderosi, otterrete il meglio soltanto se ci metterete entusiasmo. Rivelano le stelle infatti che un sottofondo di inquietudine ed un qualcosa di non risolto saranno un tema di sottofondo che non vi permetterà di godere pienamente delle grandi rivoluzioni che si celebrano per voi nei vostri gradi. Cercate quindi di guardare un po' meglio al positivo e di aspettare venerdì quando Plutone e Mercurio si congiungeranno dandovi una grande chiarezza che per voi sarà infine risolutiva. Ed ecco che tutto si farà bello, anche perché stanno partendo nuovi progetti di vita e nuove realtà con cui avrete finalmente a che fare felicemente...

Acquario

A darvi una mano è la realtà profonda che Mercurio e Plutone vi regaleranno. È arrivato il momento di fare chiarezza e dopo concentrarsi sugli obiettivi. Sono partite molte cose nuove che vi coinvolgeranno ed un impegno in particolare che assorbirà molte delle vostre energie. Anche se vi sentite stanchi troverete nuovamente la forza di affrontare tutto, di finalizzare i progetti che stavate portando a termine e di passare a quelli nuovi che vi faranno sentire molto bene. Diminuisce di molto la tensione e si riassestano speranze e sentimenti, mentre un nuovo amore lotta per conquistarvi voi sarete disponibili solo nel momento in cui deciderete di sciogliere il vostro ghiaccio...

Pesci

Il cielo è decisamente pieno di grandi emozioni e di strali di energia davvero contrastanti apparentemente ma sinergici nel farvi capire che ciò che vivrete è una trasformazione interiore che finalmente chiude il cerchio alle vostre prospettive future. Non sempre i percorsi che immaginiamo sono fattibili, me voi sarete decisi a lasciare che per una volta siano i sentimenti e le pulsioni a guidare la vostra programmazione. Non confondete quindi un obiettivo con un sogno poiché le cose potrebbero non coincidere, il vostro cielo è davvero denso di ottimismo Gioviano e degli strali uraniani che sembrano volervi fare prendere l'opposta direzione rispetto a quella che seguite... ascoltate il vostro cuore e finirà nel migliore dei modi.

© Riproduzione riservata