L'oroscopo di oggi, lunedì 7 febbraio: il Toro in forma smagliante

L'oroscopo Barbanera di oggi, lunedì 7 febbraio 2022.

Ariete. 21/3 – 20/4

Far quadrare i conti è il rebus del momento. Lavorate senza risparmiarvi, sacrificando interessi e tempo libero, ma la sicurezza continua a sfuggirvi di mano.

Toro. 21/4 – 20/5

L'attività e il denaro girano bene. Magari azzeccherete anche qualche numero al Lotto, ma la perla preziosa del periodo è la forma fisica.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Le grane professionali e il conseguente impegno richiesto vi spremono come limoni. Rinunciate a fare le ore piccole a vantaggio di un rigenerante riposo.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna in Toro spezza una lancia a favore della serenità domestica e invita a cambiare registro. Via i pensieri cupi, circondatevi di persone allegre.

Leone. 23/7 – 23/8

Grandi aspirazioni, ma i progetti sono approssimativi. Se alcune novità non vi convincono, non rischiate, non abbiate fretta e tutto andrà per il meglio.

Vergine. 24/8 – 22/9

Favorita da Marte e Urano, la Luna aggiunge concretezza alle vostre ambizioni. Un lunedì sereno e fortunato per cominciare bene la settimana.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Attenetevi alle occupazioni ordinarie e non deviate dai programmi stabiliti. Un bel risultato sbrigare i compiti senza smarrirvi nelle contrarietà.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Potreste sentirvi un po' limitati da ostacoli esterni che riducono il campo d'azione, ma non la vostra capacità di trovare soluzioni ingegnose.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Una giornata senza grandi exploit, ma che può avere il pregio di curare gli aspetti più semplici della vita e garantire una relativa tranquillità.

Capricorno. 22/12 – 20/1

In congiunzione a Urano, la Luna promette un inizio di settimana frizzante e movimentato. Incontri con gli amici, grosse novità su tutti i fronti.

Acquario. 21/1 – 19/2

Il focus puntato dalla Luna sulla componente materiale dell'esistenza vi permette di scoprire abilità inaspettate nel gestire i vostri interessi.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna e Urano avanzano congiunti, regalandovi sorprese a non finire, dove tutto diventa possibile, viaggi, divertimenti, incontri speciali.

