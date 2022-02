L'oroscopo di oggi, giovedì 3 febbraio: amore, amore e ancora amore per il Cancro

L'oroscopo Barbanera di oggi, giovedì 3 febbraio 2022.

Ariete. 21/3 – 20/4

Interessanti prospettive finanziarie, frutto di un’intuizione, da valutare con esperti. Per migliorare la situazione economica, gestite bene i contatti.

Toro. 21/4 – 20/5

La giornata si prospetta piacevole e rilassata, specie se la trascorrerete insieme alla vostra dolce metà. Serenità, capacità di adattamento.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Naturale svegliarsi fuori fase con la Luna in Pesci. Un pronto rimedio? Non rimuginate sui vostri guai e occupatevi di qualcuno in difficoltà.

Cancro. 22/6 – 22/7

Amore, amore e ancora amore per tutti voi. Le vostre azioni s’impennano decisamente verso l’alto, agite senza tentennamenti o timidezza.

Leone. 23/7 – 23/8

Nuove proposte di lavoro, ma è bene accertarsi che non siano promesse inconsistenti o evanescenti. Affetti e famiglia reclamano attenzione.

Vergine. 24/8 – 22/9

Urano e Venere in combutta con la Luna vi scuotono dal torpore. L’amore per voi stessi vi convince che meritate una storia sincera.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Meglio non concentrarsi su una sola grande idea fissa in testa, il periodo richiede una buona dose di elasticità e un’ampia gamma di obiettivi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Sorprese e colpi di scena ribaltano le vostre convinzioni su un rapporto. Brutto o bello, giusto o sbagliato, sono parole prive di significato.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Affrontati con calma e lucidità, gli ostacoli possono essere superati. Una lunga discussione con un vostro caro porterà a una nuova presa di coscienza.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Che momento stimolante! Il primo a subirne gli effetti è il cuore, piacevolmente solleticato da un incontro in una compagnia di nuovi amici.

Acquario. 21/1 – 19/2

A parte una spesa non preventivata, si preannunciano ore tranquille da ogni punto di vista. Chi opera nel sociale oggi si darà tanto da fare.

Pesci. 20/2 – 20/3

Che giovedì esaltante, pieno di soddisfazioni, con la Luna nel vostro segno. Occasioni golose, appoggi e colpi di fortuna su tutti i fronti.

© Riproduzione riservata