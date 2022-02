L'oroscopo di oggi, primo febbraio: Vergine verso un nuovo amore

L'oroscopo Barbabera di oggi, martedì primo febbraio 2022.

Ariete. 21/3 – 20/4

I sestili della Luna e del Sole vi assicurano un martedì sprint: pieno di appuntamenti, incontri e occasioni vincenti. Problemi confidati agli amici.

Toro. 21/4 – 20/5

Le discussioni familiari vertono sulle vostre scelte professionali, ma se siete convinti di ciò che state facendo, non vi resta che tenere duro.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna Nuova inaugura il mese all’insegna dell’idealismo. Opinioni e concetti stimolanti circolano intorno a voi. Voglia di autonomia.

Cancro. 22/6 – 22/7

Una situazione lavorativa potrebbe sbloccarsi inaspettatamente o trovare soluzioni tali da agevolare la soddisfazione delle vostre nuove esigenze.

Leone. 23/7 – 23/8

Se i vostri programmi vi sfumano di sotto il naso, non è per difetto di serietà da parte vostra, ma per circostanze al di là del vostro controllo.

Vergine. 24/8 – 22/9

E se febbraio portasse un nuovo amore? Potete facilitare il compito a Cupido, eliminando ogni resistenza al cambiamento. Urano vi agevola.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Per risolvere una faccenda delicata, puntate sul ragionamento. La mente lucida e sottile odierna vi aiuta a cogliere aspetti nuovi del problema.

Scorpione. 23/10 – 22/11

L’istinto alla ribellione oggi può giocarvi un brutto scherzo, creando tensioni con amici, partner e familiari per questioni di poco conto.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna si fa portavoce di belle notizie, inviti, scambi con persone con le quali condividete gli stessi valori di base, gli stessi ideali.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Febbraio apre il sipario, e le novità sono da prima pagina. Siete sereni, carichi, ottimisti. Il saldo economico migliora, la forza vi sostiene.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna dà inizio alle danze del mese. Organizzate il carnet in modo da evitare i balli acrobatici, meglio puntare su un intramontabile giro di valzer.

Pesci. 20/2 – 20/3

Su molti piani iniziate febbraio ben equipaggiati, in grado di formulare i vostri piani e gli interventi e di prendere decisioni equilibrate.

