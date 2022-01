L'oroscopo di oggi, lunedì 31 gennaio: Gemelli, la Luna vi aiuta sul lavoro

L'oroscopo Barbanera di oggi, lunedì 31 gennaio 2022.

Ariete. 21/3 – 20/4

Arriverà il cenno tanto atteso dalle persone giuste. Finalmente potrete dare inizio al progetto su cui avete concentrato tanto interesse e tante energie.

Toro. 21/4 – 20/5

Giove continua a splendere nel vostro cielo, apportando una carica di entusiasmo e buone prospettive. Momenti appassionanti con il partner.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Lunedì all'insegna di una Luna che favorirà anche il lavoro. Saprete ascoltare e accettare le opinioni altrui. Apritevi al confronto e al rispetto reciproco.

Cancro. 22/6 – 22/7

Marte in opposizione dal Capricorno potrebbe rendervi molto grintosi e battaglieri. State attenti a non ingigantire i piccoli contrasti con reazioni esagerate.

Leone. 23/7 – 23/8

Per colpa di Urano contro dal segno del Toro potreste essere più polemici e ribelli del solito. Occhio a non innescare attriti poi difficilmente sanabili.

Vergine. 24/8 – 22/9

Grazie a Venere propizia, l'amore entrerà nella vostra vita, scombussolando un po' le idee, facendo saltare i propositi, le consuetudini, i ritmi di vita.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Mercurio sfavorevole dal segno del Capricorno fa prevedere momenti di tensione. Fate in modo che non appesantisca le relazioni con gli altri.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Venere e Giove vi doneranno fortuna nelle compravendite di immobili. Potrete acquistare o vendere casa. Ottimo momento per gli affari in generale.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Con Giove malandrino non tenetevi tutto dentro: rischiate di superare la soglia di sopportazione e sbottare nel momento meno opportuno.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Per merito di stelle favorevoli, sarete in condizione di mettervi in gioco in svariati modi, dimostrando la vostra abilità, capacità empatica e seduttiva.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna e Saturno nel vostro cielo vi suggeriranno di rintracciare e riciclare quelle esperienze del passato che ancora oggi potrebbero essere preziose.

Pesci. 20/2 – 20/3

Giove vi farà prendere in considerazione un possibile colpo di fortuna all'estero. Potrete conoscere nuove realtà o innamorarvi di una persona originale.

