Oroscopo settimanale: Gemelli senza ostacoli, momento d'oro per i Pesci

Marte e Mercurio arrivano in Capricorno rendendo passioni e relazioni molto più concrete, mentre la bella Venere si riattiva promettendo nuovi amori il Sole scioglie i ghiacci di un Acquario sognatore... buona settimana ai dodici!

Ariete

Il cielo vi sta riservando molta attenzione, qualcosa sembra farvi rivedere un po' la vostra condizione, più pianeti tramano perché possiate avere un cammino nuovo. Un forte slancio ve lo dà già la bella Venere che sembra voglia fare partire la vostra vita sentimentale, ma anche le relazioni sembrano contaminarsi di nuove suggestioni e lasciare che fluiscano verso nuovi interessi. Conoscenze stimolanti, nuove, ma ben più ambiziosi progetti hanno i pianeti per voi che muovendosi in decima casa vi obbligano quasi a diventare grandi e fortissimi, ed anche se non chiariscono ancora come questa settimana una serie di nuovi stimoli e cambiamenti vi obbligheranno a tirare fuori di nuovo ambizione e a desiderare obiettivi...

Toro

La settimana è molto vantaggiosa e tutta dedicata a creare un nuovo assetto. I vostri affetti diventano più chiari ed i movimenti di Marte e Mercurio sembrano ridarvi tono ed azione. Il vostro cielo è decisamente incline a darvi soddisfazione e a sciogliere un po' la coltre di insicurezza che annebbiava la vostra lucida visione delle cose. Amori e relazioni finalmente parleranno il vostro linguaggio e voi vi sentire davvero attratti da tutto ciò che appetirete. È una buona settimana anche per ricevere degli assensi e notizie che sbloccano lavori sospesi. Da sabato la bella Venere, vostro astro elettivo vi farà di nuovo brillare coronando un sentimento più connotato e chiaro...

Gemelli

È una settimana liberatoria per voi, per ben due motivi. La rimozione di ostacoli da parte di Marte che finisce di essere vostro nemico, quindi avvertirete un alleggerimento di tensioni e di condizioni generali che vi sembreranno molto più facili, mentre Mercurio, vostro astro elettivo, finisce anch'esso l'opposizione, ma essendo il vostro testimone, navigherà a vele spiegate per affondare nel mare misterioso e pieno di domande nel suo incontro con Plutone. È una configurazione molto acuta e piena di intensità, ma dovrete stare attenti a non impelagarvi troppo nelle faccende che riguardano un amore, men che meno in sospetti e rovelli che invece che acutezza sembrano dubbi ed incertezze... siate più leggeri.

Cancro

Seppure due pianeti da mercoledì si opporranno al vostro cielo, vi verrà in soccorso la bella Venere che sembrerà invece ammantare tutto di piacevolezza e di brio. Intanto il cielo sembra caricarsi di aspettative per l'incredibile reazione dei pianeti che vi riguardano, sembra ci sia molta carne al fuoco, iperattivi come non mai state saggiando la vostra possibilità di inserire nel vostro mondo lavorativo delle soluzioni e degli investimenti a cui non pensavate prima. Le scelte non saranno semplici ma conterete sull'aiuto dei vostri affetti. Chiaramente occhio a Marte e Mercurio che unendosi contro di voi potranno generare liti ed incomprensioni, sarà opportuno parlare con calma e non affrontare le cose a caldo, novità inaspettate prorompono nel vostro cielo.

Leone

Settimana di apertura e di disinnesco della vostra realtà, il cielo sembra tessere trame molto più leggere per voi e vi fa sentire meno in ansia da prestazione. Migliora di molto il planetario per voi rendendo Marte bellicoso neutro e Mercurio insidioso meno a rischio di esprimersi nelle maniere più sbagliate. Il dialogo e la passione tornano ad una certa semplicità, senza troppe esaltazioni sarà una settimana calma e serena, mentre la vostra vita scorre guadagnando quel tempo e quello spazio per pensare di nuovo a voi senza troppo farvi coinvolgere da accadimenti esterni che depistano la vostra centratura. Probabilmente sentite ancora la voglia di mantenere i giusti spazi con il partner, il giusto grado di presenza.

Vergine

Sembrate utilizzare benissimo dei transiti non proprio favorevoli a vostro vantaggio, il cielo vi suggerisce una grande pazienza e grande prudenza, i pianeti che si sposteranno vi regalano una soddisfazione che vi gratificherà, ma che sarà subito inghiottita dal moto degli astri che in questo momento creano un certo turbinio di eventi. Il vostro cielo sollecita molte parti e voi siete a metà tra uno sprazzo di orgoglio che desiderate esprimere ed insospettiti perchè nell'ambiente lavorativo c'è qualcosa che vi fa sentire a disagio. Molti di voi potranno avere cambiato da poco attività o semplicemente sede, ed è un periodo in cui nuovi equilibrio dovranno essere creati, sarete bravi a superare dei preconcetti che rendono tutto ancora un po' distante.

Bilancia

Settimana abbastanza complicata e cervellotica per voi. Il tutto sembra infatti incentrarsi sulla vostra quotidianità, sulla maniera di vivere che avete scelto e sulla maniera di intendere le cose che volete come vere ed autentiche. I pianeti vi faranno molto riflettere su tutto questo, e sopratutto sull'amore, Venere ha ripreso il suo moto, ma rimanendo in quadratura la bella Dea vi obbligherà a riflettere sulla validità del vostro sentimento e sulle condizioni che si sviluppano con il partner se sono davvero valide o meno. Intanto, Mercurio si congiungerà a Plutone e questi vi obbligherà ad analizzare ancora meglio i fatti, costringendovi a vedere le cose da un'angolazione più lucida e spietata ma che servirà a riorganizzarvi al fine di raggiungere nuovi traguardi e concretare obbiettivi esistenziali che vi stanno a cuore.

Scorpione

È una settimana molto placida per voi che andrà verso un allegro andante verso il week end per forza di cose visto che la bella Venere tornerà a giocare positivamente per voi. Intanto, sembrate avere fissato dei concetti importanti, aver chiarito ciò che vi sembrava incomprensibile, e finalmente siete più sereni con voi stessi. Certamente uscire da una ripetitività in cui sembrate caduti non sarà semplice, ma imparare a spezzare abitudini e condurre cose verso nuovi risultati sarà l'esercizio che vi accompagnerà per lungo tempo e che finalmente vi darà ciò che speravate, il cielo propone delle novità proprio verso il fine settimana, un'uscita socievole con gente nuova vi aiuterà a riprendere una socialità a lungo tralasciata.

Sagittario

È previsto un alleggerimento ed un rallentamento nel vostro cielo ora che Marte e Mercurio migreranno verso il Capricorno. Il vostro cielo è assolutamente pronto a chiarire molte circostanze e la pausa riflessiva che vi regalano i passaggi planetari ve ne darà modo. Potrebbe per altro essere un buon momento per studiare e per affinare la vostra preparazione in qualche materia dandovi modo di allargare le vostre possibilità di azione. Intanto amori e passioni perdono quella sensazione di tensione che li accompagnava, mentre la lucidità delle vostre realtà sembra rivelare come stanno le cose in ambito lavorativo e pratico, e con queste nuove consapevolezze potrete decidere di evolvere e di migliorare le cose...

Capricorno

Un cielo affollatissimo il vostro, che equivale ad un'immensa quantità di possibilità aggiuntive. Il vostro animo sembra pervaso da una grandissima voglia di fare e di amare, con la bella Venere che si riattiverà nel vostro cielo nel week end, ma Marte e Mercurio nuovi ospiti nei vostri gradi penseranno a portarvi vigore, energia, passione, sport, relazioni nuove cambiamenti, ed intese ritrovate. Ecco che sentirete di nuovo la magia attiva dei pianeti che trattano il vostro segno in maniera eccellente e piena di grandi possibilità. È un momento da sfruttare molto bene, il lavoro subirà un' impennata mentre tutto intorno a voi sembra fare presagire ad una rinascita di grande intesa con il mondo, l'unica controindicazione è non esagerare in nessun senso, in nessun modo.

Acquario

Questa prima settimana in cui il Sole brillerà nei vostri gradi fatti di un blu celeste ineguagliabile sembra darvi molta energia, ma coerenti con la vostra natura da segno Fisso, che rappresenta il cuore dell'inverso e complici tanti pianeti che si affollano sulla vostra dodicesima casa ideale ecco che sembrerete distanti, poco comunicativi ed immersi in mille pensieri di analisi e riflessioni varie. Ecco che un pezzo di esistenzialismo autunnale si innesta nel vostro cuore di pieno inverno, Saturno vi aiuta ad eliminare i rami secchi perché voi possiate applicare una delle vostre più belle qualità: l' affinità elettiva! Fare spazio nel vostro cuore e nella vostra anima a ciò che verrà, ad intese speciali e ad amori che muoveranno persino voi dal fine settimana, la ricerca di qualcosa di unico e di speciale torna ad essere la dominante nelle vostre vite.

Pesci

Continua il vostro meraviglioso periodo ora che Giove sta facendo di tutto per volere farvi estendere, per darvi una serie di comfort e regalarvi una serie di successi. Molti desidereranno espandersi, fare un di più, una voluta superiore che conferma che non solo siete forti, sani e belli, ma che potete lasciare un segno che fa la differenza ed ottenere qualcosa di significativo che vi faccia ricordare. Il vostro afflato alla protezione di tutto e tutti è sempre il più avvolgente dello zodiaco, ma molti di voi ancora sentono una certa incertezza, i vostri modi gentili e premurosi innamorano questa settimana qualcuno, mentre Mercurio e Marte vi rendono passionali ed appassionati. Migliorano sensibilmente i rapporti sociali, ed un certo impaccio in amore non sarà sufficiente ad impedirvi di perdere al testa.

