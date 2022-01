L'oroscopo di oggi, venerdì 21 gennaio: la correttezza del Sagittario

L’oroscopo di Barbanera di oggi, venerdì 21 gennaio 2022.

Ariete. 21/3 – 20/4

Qualcuno vorrebbe imporvi il suo punto di vista senza preoccuparsi delle vostre esigenze, e voi manifesterete con decisione il vostro dissenso.

Toro. 21/4 – 20/5

A favorirvi ci sarà la Luna in Vergine vivacizzata dal trigono di Urano nel vostro cielo. Vi sentirete sicuri di voi e saprete prendere iniziative vincenti.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Essendo la Luna dispettosa in Vergine, con il partner qualche fraintendimento in vista, a causa della vostra difficoltà ad esprimere ciò di cui avete bisogno.

Cancro. 22/6 – 22/7

Tenete dentro tutto quello che provate e ci ruminate su, ma non è la cosa più indicata per ristabilire l’intesa di coppia. Puntate su dialogo ed empatia.

Leone. 23/7 – 23/8

Non è proprio il caso, con Saturno contro, di chiedere ciò che vi spetta. Abbiate ancora un po’ di pazienza, e intanto procedete per la vostra strada.

Vergine. 24/8 – 22/9

Grazie alla Luna che va a braccetto con Urano e Venere, gli affetti saranno un’oasi di tranquillità: non guastate l’armonia con nervosismi fuori luogo.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Una maggiore attenzione e lungimiranza potrebbero aiutarvi a cogliere in tempo problematiche che, in prospettiva, potrebbero procurarvi complicazioni.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Con Giove in trigono, se cercate un’occupazione, spulciate fra i siti internet, i giornali con offerte di lavoro, inviate curriculum. Non dovete demordere.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Risolverete in modo rapido ed efficace una questione complessa. Sarete apprezzati per coscienziosità e correttezza e un collega vi dimostrerà stima e lealtà.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Per merito della Luna in trigono a Venere, se siete soli, un incontro vi spiazzerà. Dovrete fare una scelta: far finta di nulla o mettervi in gioco totalmente.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con Saturno che staziona in casa vostra che vi rende un po’ indolenti, in serata sforzatevi e fate una rigenerante passeggiata nella natura.

Pesci. 20/2 – 20/3

Novità in vista. Farete degli incontri, che riusciranno a stuzzicare la vostra curiosità e allargheranno positivamente il vostro panorama esistenziale.

