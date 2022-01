La cantante palermitana Maria Corso positiva al Covid: "Correte a vaccinarvi"

La cantante palermitana Maria Corso, rivelazione di Pippo Baudo che l'ha voluta fortemente nel suo programma tv "Novecento", mandato in onda dalla Rai, ha annunciato di essere positiva al Coronavirus: "Siate prudenti - ha detto in un messaggio - , non perdete tempo e vaccinatevi. Sto male ma per fortuna sono a casa. Mi sono beccata in pieno questo maledetto virus perché ho rinviato la somministrazione della terza dose: avrei dovuto farla a dicembre ma mia figlia é risultata positiva e mi hanno messo in quarantena. Sicuramente, se avessi fatto la terza dose adesso starei meglio. Ascoltate il mio consiglio: correte a vaccinarvi senza perder tempo!"

Lo scorso luglio la cantante siciliana ha pubblicato "Venti5", il suo nuovo album. Il disco è, suonato, arrangiato e prodotto da Ruggiero Mascellino. Tante le tappe in 25 anni di carriera per la Corso: da "Novecento" - programma tv condotto da Pippo Baudo su Rai 3 - fino ad arrivare al "Festival della Nuova Canzone Siciliana" - programma tv condotto da Salvo La Rosa su Sky.

© Riproduzione riservata