Oroscopo: settimana d'oro per l'Acquario, pausa di riflessione per i Gemelli

Dopo un periodo un po' noioso ecco una settimana ricca di eventi e dinamismo, si riattiva il grande Urano movimentando tutti i dodici e procurando un bel po' di novità a tutti, una stupenda Luna piena che innamorerà anche i più refrattari, e l'entrata del Sole in Acquario che inaugura un periodo incredibilmente pieno di sorprese e di amicizie nuove... largo alla fantasia ed alle novità!

Ariete

Avendo il vostro pianeta Marte dalla vostra vi sarà più semplice fronteggiare un plenilunio in quadratura, e gestire emozioni che in questo momento si accavallano nel vostro animo. Urano del resto sta seriamente sollecitando un po' tutte le aree della vostra vita che sembrano assorbire l'onda di questi cambiamenti davvero importanti, è l'occasione giusta fornita dagli astri per chiarire una serie di percorsi di vita e di condizioni della vostra realtà che sapete già sono destinati a cambiare per sempre. Decidete quindi di dare una spinta costruttiva a tutto e gestite un po' meglio le faccende che riguardano famiglia ed economia...

Toro

Il vostro cielo ospita Urano da un po', non è un pianeta facile da gestire visto che rappresenta dei cambiamenti mutevoli ed “ex abrupto" che poco si confanno alla vostra paciosa sedentarietà. Ma è il pianeta che serviva per farvi muovere le fila di progetti per la vostra vita che adesso settimana dopo settimana vi confermano che la direzione in cui avete creduto è quella giusta! Urano riprenderà il suo moto attivo nei vostri gradi proprio questa settimana generando un allegro andante ed un turbinio di eventi che vi vedrà protagonisti, oltre che sentire dentro di voi dei sentimenti nuovi che saranno ispirati dalla Luna piena che amica in sestile vi aiuterà a mettere ordine nelle vostre vite sentimentali o addirittura ad innamorarvi...

Gemelli

Il vostro Mercurio è si favorevole in posizione di trigono nell'amico Acquario, ma è di moto retrogrado, il che può essere molto utile se ritenete che riflettere un po' sull'andamento della vostre relazioni e dei rapporti sociali abbia presentato qualcosa che non capite del tutto. Molti di voi si saranno sentiti esclusi da qualcosa o da qualcuno, forse si sono generati dei fraintendimenti, spesso correte troppo con il pensiero ed a volte date delle risposte ai vostri dubbi che non tengono conto della realtà altrui. Questo è un ottimo momento per chiarire tutto ciò, anche in amore notevoli i miglioramenti che ne conseguiranno dopo un dialogo molto sincero con il partner. Organizzate meglio la vostra vita lavorativa ed i vostri progetti, anche se vi sentite ancora confusi è tempo di partorire idee utili al vostro sviluppo personale...

Cancro

L'ultima settimana di opposizione del Sole per voi non poteva esprimersi meglio per tutti gli auspici positivi che porta con sé. Il cielo, infatti, vi vuole davvero dinamici e pieni di energia, sarà proprio il plenilunio che vi riempirà di energia lunare, la vostra essenza, la vostra natura, i sentimenti sono di nuovo a vostra totale disposizione, mentre con il partner migliora tutto e l'attivazione amica del pianeta Urano vi garantisce di nuovo spazio di manovra per gestire affari e novità, anche sentendovi più leggeri e meno oberati da certe beghe che sentire ormai abbandonate e superate. L'umore migliora molto ed è solo l'inizio, quando il Sole passerà in Acquario vi sentire meglio e più pronti a vivere nuove vicissitudini, abbandonate il senso di stasi ed iniziate un' attività sportiva...

Leone

E volevate delle novità... bhè eccole! Si riattiva il cielo, e finalmente vi abbandonerà questo senso di stasi, illuminato da un magnifico plenilunio che finalmente vi restituisce alle dinamiche del mondo, dando così prova che finalmente la stasi è finita. Anche se Urano sarà di quadratura non mancherà di farvi avere novità lavorative, ma non lamentatevi se ancora non saranno all'altezza delle aspettative, cercate di costruire da un qualunque inizio e vedrete che arriverete a destinazione! Intanto il Sole, vostro astro guida passerà in Acquario ed assieme al Mercurio retrogrado sarà capace di mandarvi abbagli di una percezione utile che vi fa rileggere il passato in maniera nuova, e sarà lì che capirete che passato presente e futuro in realtà sono legati da una magia che il vostro cuore percepirà come un piccolo miracolo di comprensione. Se sentirete qualche ostacolo in amore le stelle vi suggeriscono di lottare, molti di voi incroceranno la persona giusta in un colpo di fulmine come non capitava da anni...

Vergine

Anche per voi una settimana molto importante con Urano che amico si propone di farvi rimettere in moto e di svecchiare quella sensazione di stantio che regnava sovrana da un po'. Il cielo è davvero interessante per voi che avete dovuto a lungo sottostare a cambiamenti forzati e a condizioni un po' rocambolesche nel lavoro e nella vita personale, ma adesso tutto diventa dinamico, solo il vostro astro Mercurio si rifiuta di parlarvi ancora, come se si rifiutasse di raccontarvi, ma sarà obbligato dal Sole a darvi un barlume di coscienza che sembrerà un “déjà vu" che vi chiarirà molto di un lontano passato a cui non avete mai trovato una spiegazione, come un bivio in cui avete scelto una strada e non comprendevate perché avete sempre pensato con aria nostalgica al perché non avete imboccato l'altra...

Bilancia

Non è semplice essere Bilancia... sopratutto per la vostra grande esigenza di verità e correttezza, ma sicuramente è difficile per gli altri farvi vedere qualcosa che dalla vostra angolazione avete già valutato, molti rapporti sono confusi per la posizione non favorevole della vostra Venere per adesso, e molte persone che amate per adesso sono parecchio caotiche. Tutelate voi stessi, ma non commettete l'errore di non vedere la verità, sopratutto al lavoro dove molti vi hanno messo in “diminutio”, e negli affari di cuore dove non volete accettare che certe cose non cambieranno mai e che voi non avete più voglia di perdere il vostro tempo ed i vostri anni in condizioni non appaganti. Il vostro animo cercherà di nascondere alcune pulsioni sotto il solito stato di calma apparente, ma come un vulcano esploderete di nuovo invocando la forza vitale che tanto bramate. Mercurio e Sole compiranno una magia questa settimana e vi regaleranno un' emozione a cui non potrete negarvi...

Scorpione

Urano in opposizione torna ad attivarsi, certo questo lungo aspetto contrario non è proprio quello che ci vuole, ma ci penserà la luna in un bellissimo trigono a darvi l'ispirazione che cercate. Invece di bramare chiarezza e confronti con terzi, cercate la chiarezza e la pace dentro di voi che saranno possibili alquanto visto che state comunque costruendo rapporti nuovi, e che state facendo del vostro meglio per dirigere le vostre energie in maniera più costruttiva anche in amore dove tra una suggestione ed un'altra ancora un po' indecisi ma di nuovo seduttivi e pieni di emozioni. Intanto al lavoro si esige da voi una maggiore presenza e puntualità, il vostro animo troverà conferme in un impegno più sistematico e messo in relazione ad una misurazione del quotidiano che vi farà capire che siete maturi per un salto di qualità...

Sagittario

Coraggio, sta per iniziare un periodo decisamente più calmo, in cui decisamente vi troverete a gestire una condizione generale davvero molto più congeniale, dato che l'ospite più complicato dello zodiaco sta per salutarvi portando via con se la sua tensione guerriera. È l' ultima settimana in cui Marte sarà nel vostro segno, ed un splendido sestile del Sole dall'amico Acquario vi renderà di nuovo felici di potervi inserire in un quotidiano più calmo ed abitudinario che vi farà sentire confortati. Anche con il partner si calmano le tensioni e voi vi motiverete a scandire il vostro tempo in maniera decisamente più consona alle vostre esigenze, potrete riprendere dello sport e fare sì che la vostra giornata sia produttiva e serena. Intanto mercurio vi manderà un segnale da cogliere, magari un piccolo viaggio da fare da soli che avrà un valore molto speciale...

Capricorno

Gran finale di stagione per voi, il Sole e Venere vi hanno reso protagonisti di un periodo della vostra vita quanto mai florido, mentre il Sole si prepara questa settimana a salutarvi il cielo vi regala un bellissimo trigono con Urano di nuovo attivo. La morale delle stelle consiste tutta nel fatto che dopo aver fatto il pieno in amore e aver ricaricato le energie dello spirito e del corpo con il Sole, adesso è il momento di riattivazione pratica e di esecuzione manuale della vostra vita. Costruite quindi bene e datevi delle certezze per il futuro, il vostro animo è pronto a creare una serie di realtà che esigono adesso slancio, certezza e convinzione. Molti di voi cambieranno le loro vite compiendo delle scelte di rottura che tanto avevano sperato di potere attuare in modo da restituire la libertà ai vostri piani di azione. Vivete intensamente un momento che dopo una grande generosità planetaria vi chiede solo di tramutare in atti pratici il vostro benessere...

Acquario

Il cielo non vi vuole mai vedere soccombere anche ad aspetti poco semplici. Ecco che dopo il tradimento di Mercurio, e la grande attivazione del vostro astro guida Urano, sarà proprio il Sole a ricaricarvi delle energie che vi servivano e dopo una profonda immersione in voi stessi e nella vostra realtà che moltissimi di voi sono riusciti a trasformare, ecco che arriva la realtà meglio desiderata che possa esserci, una magia quasi, poiché è un recupero quasi a regola d'arte per la divina matematica dei pianeti. Ora non dovrete fare altro che riemergere con positività ed energia, col vostro naturale ottimismo e l'amore che avete sempre nei confronti dell'umanità. Si preparano per voi un grande amore e una risoluzione di tante cose, molti di voi potrebbero completare un progetto, o festeggiare felici l'avvenuta realizzazione di un sogno a lungo gestato, bene se normalmente brillate di luce stellare adesso abbagliate tutti con un lungo periodo di luce calda e solare!

Pesci

Se già le stelle erano d'accordo di fare di voi il segno più fortunato e felice dell'anno grazie alla presenza nei vostri gradi del munifico Giove, questa splendida settimana un po' magica unirà le grazie sentimentali della Luna piena in trigono che vi renderà letteralmente felici. Molti di voi recupereranno tempo e situazioni perdute, e tutto avrà un lieto fine, per ciò che riguarda le questioni in sospeso, ma per chi aspettava delle novità eccone a iosa! Benissimo in amore, liete notizie che arrivano in termini di benessere e dalla persona che amate, rapide e fortunose risoluzione saranno piccoli e grandi successi di una settimana davvero eccezionale per voi, una notizia importante al lavoro potrebbe cambiare gli assetti, favorendovi a lungo andare. Le condizioni della vostra vita ricevono finalmente la chiarezza necessaria per smettere un percorso annoso che vi logorava e non vi rendeva felici, e prendere il coraggio a due mani ed andare incontro alla felicità!

