Tali e Quali, niente finale per il Vasco palermitano e Giuliano Sangiorgi imitato da un giovane di Mascali

Un altro siciliano protagonista di "Tali e Quali show", il programma di Rai Uno andato in onda ieri sera. Si tratta di Carmelo Lucibello, 31enne di Mascali, che ha imitato Giuliano Sangiorgi dei Negramaro con Parlami D’Amore. Un'esibizione che ha conquistato la giuria e gli ha permesso di raggiungere il quarto posto, posizione che però non gli ha permesso di raggiungere la finale.

“Il vero Giuliano è più sinuoso e morbido, ma imitarlo non era facile. Ha una voce unica, con una specie di singhiozzo. Carmelo è stato bravissimo”, commenta Loretta Goggi. Carmelo, con audacia e coraggio, ha offerto un’interpretazione credibile. Ottimo il lavoro al trucco, ma convincenti anche le movenze e la mimica, forse meno la voce ma il frontman dei Negramaro è davvero molto difficile da imitare sotto quel punto di vista.

Allo show ha partecipato anche un altro siciliano, il palermitano Ivano Passarello, che era sceso in campo con Vasco Rossi e "Colpa d'Alfredo": per lui quinta posizione e niente finale. Nella prima puntata della trasmissione, invece, la Sicilia era stata rappresentata dal siracusano Lorenzo Amore, che con una imitazione di Mahmood era salito sul terzo gradino del podio.

Tali e Quali è lo spinoff di Tale e Quale Show, condotto sempre da Carlo Conti. In questa versione i concorrenti non sono vip, ma persone normali che come nella versione originale vestiranno i panni di cantanti famosi. La giuria è composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Il vincitore della puntata di ieri è Daniele Quartapelle che ha imitato Renato Zero.

Daniele Quartapelle si è presentato nella serata di ieri (15 gennaio) nei panni di Renato Zero. Un personaggio interpretato varie volte nella storia del programma. Daniele ha cantato un cult del suo repertorio “I Migliori anni della nostra vita” e ha stupito pubblico e giuria tanto da guadagnare un ottimo punteggio, 75 punti, che gli ha fatto vincere la puntata.

