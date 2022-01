L'oroscopo di oggi, mercoledì 12 gennaio: per la Bilancia musica e relax

L’oroscopo di Barbanera di oggi, mercoledì 12 gennaio 2022.

Ariete. 21/3 – 20/4

Grazie a Marte, la forma psicofisica è buona, l'umore al top. Coccolatevi, concedendovi tutto quello che vi piace di più, tranne i peccati di gola.

Toro. 21/4 – 20/5

Con le splendide stelle del cielo odierno non permetterete che le delusioni del passato diventino una palla al piede. Guarderete avanti con rinnovata fiducia.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Mente e corpo sono in continuo movimento. Così rischiate di sprecare energia in cose e persone che non meritano affatto la vostra attenzione.

Cancro. 22/6 – 22/7

Collaborerete in modo costruttivo con i vostri colleghi. Scopi comuni vi sproneranno a unire le forze. Insieme sarete vincenti e imbattibili.

Leone. 23/7 – 23/8

Non fatevi prendere dall'ansia per eventuali contrattempi: calma e pazienza, soprattutto nelle relazioni d'affari e nelle prove di studio.

Vergine. 24/8 – 22/9

La Luna benevola nel segno del Toro vi consiglia di impegnarvi nel lavoro, ma anche di non dimenticare gli amici e di divertirvi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Ristabilendo l’armonia, vi accorgerete che un disturbo psicosomatico passerà. Rilassatevi in casa, leggendo, scrivendo, ascoltando buona musica.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Plutone, complice, promette buone occasioni per fare carriera e acquisire esperienza. Bene anche per i liberi professionisti che vogliono osare.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Chi è interessato a fare degli investimenti, dovrà valutare bene le offerte, soprattutto quelle sorprendenti: potrebbero nascondere una trappola o una frode.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Se siete in attesa di un'occupazione, con le magnifiche stelle di oggi potreste ricevere offerte molto interessanti, adatte a voi. Datevi da fare.

Acquario. 21/1 – 19/2

Saturno nel vostro cielo vi rende più che mai resistenti alla fatica. Supportate senza pensarci due volte un parente o un amico che ha problemi di salute.

Pesci. 20/2 – 20/3

Con la Luna in sestile a Nettuno avete la riprova che la cura di bellezza più azzeccata che esiste è mantenere un buon ritmo tra riposo e veglia.

