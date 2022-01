Oroscopo della settimana, giorni trionfali per i nati sotto il segno dei Pesci

Settimana molto complessa con un curioso Mercurio retrogrado in Acquario, i dodici si ritroveranno a riflettere su tanto ed emergeranno verità e sentimenti forse non troppo palesati fino ad adesso, un bisogno di analisi e di revisione della comunicazione per tutti! Auguri!

Ariete

I transiti di questa settimana per voi si avvicendano in maniera stimolante piena di tante complessità, tutte dentro di voi nel modo di pensare e di agire, la Luna, Marte e sopratutto Mercurio vi stimoleranno a chiarire una serie di dinamiche, necessario passaggio perché molti di voi potranno avere la sensazione di trovarsi a vivere sequenze del passato già esperite e condizioni che sembrano un po' conosciute che vi faranno desiderare di dare ai problemi di sempre soluzioni nuove e definitive, è un ottimo momento per dimostrare che in amore e nel lavoro le esperienze accumulate sono servite e sono state definitivamente interiorizzate, qualcosa in famiglia accade e voi sarete ben lieti di esprimere il vostro parere finalmente senza alcun tipo di condizionamento...

Toro

Questa settimana avrete l' idea che tutto sia diventato più chiaro e fluido e intorno a voi si sono mosse dinamiche che finalmente avete visto agire alla luce di un grande sforzo contenitivo che avete condotto per mesi, sembra infatti che il vostro esempio e la vostra determinazione, nonché la pazienza con cui avete mediato e sopportato una serie di compromessi questa settimana dia i suoi frutti e vi dimostri che si è mosso qualcosa e che le cose intorno a voi sono finalmente più chiare , dai vostri familiari che vedrete cooperare, ai progetti e le collaborazioni che finalmente prendono vita, ma non dovrete stare a guardare perchè vi si chiede di correggere subito il tiro di alcune proposte che per quanto pregne di entusiasmo neofita hanno bisogno di una valutazione più attenta, chi ha iniziato nuovi amori è bene che chiarisca subito ciò che gradisce e cosa meno...

Gemelli

È una settimana in cui non sarà conveniente esporsi, dare giudizi poco ponderati su cose e persone, potreste correre il rischio di creare pasticci o semplicemente di potervi ricredere su quanto pensavate, è una posizione quella di Marte fastidiosa in questo periodo che comprende purtroppo degli incidenti diplomatici possibili, ma proprio per questo un' analisi serena su voi stessi ed i vostri limiti sarà sanante di una serie di spaccature, prevenire una smodata manifestazione del vostro io e dei vostri pensieri sarà saggio, perchè non sempre avrete l' interlocutore giusto, proprio voi che siete il segno più abile nella comunicazione comprenderete sportivamente che a volte è meglio non comunicare affatto pareri troppo personali, intanto in amore potrebbe generarsi qualche incomprensione, nelle amicizie attenti a non ferire la delicatezza altrui, o non parlare troppo di conoscenti o persona che avete smesso di frequentare...

Cancro

Molti di voi questa settimana sentiranno il bisogno di cercare di esprimere sentimenti anche oltre i convenzionali limiti, è un istinto molto bello il vostro, che non accetta di soffocare sentimenti ed emozioni in nessun caso, potrebbero esserci delle reazioni per carità, ma le stelle sembra auspichino ad una serena condizione generale che anzi sembra avvantaggiarsi del fatto che per adesso siete liberi dai condizionamenti, forse per auto affermare la vostra realtà sarete loquaci e pieni di voglia id esternare, il chè potrà avere vantaggi notevoli sulla stima ed il rispetto nei vostri confronti, in amore ci saranno punte di maggiore chiarezza su tutto anche se in alcuni casi potrebbe essere dirompente, ma solo nei rapporti che non sono solidi in sé, mentre nel lavoro opterete per patteggiare alle vostre condizioni e a rimandare se è il caso la chiusura di un accordo...

Leone

Settimana che sembra un po' confusa, non foss'altro perché il Sole e Nettuno se la intendono in maniera un po' complessa, e creano delle strane percezioni sul presente, in alcuni casi anche il sospetto e la voglia di comprendere certe dinamiche sotterranee da cui vi sentite o esclusi o in qualche modo traditi, sarà un momento in cui neanche il partner darà troppa forza ai vostri sospetti e vi esorterà a sorvolare su questioni pratiche o lavorative in cui non sentite ancora chiarezza, una sorta di ambiguità che non riuscite a spiegarvi, forse essendo cambiati molto dati gli ultimi eventi ed avendo creato una realtà nuova sentite di volere chiarezza da parte di tutti per le nuove coordinate che si sono create, pazientate e non impuntatevi troppo sulle vostre convinzioni...

Vergine

Per un segno che ha bisogno di ordine come voi spesso non comprendete come ancora non riuscite a stabilizzare alcuni moti ondivaghi dentro di voi, la risposta delle stelle è sicuramente che è da ben dieci lunghi anni che Nettuno vi stimola si in fantasia ma crea delle situazioni un po' ambigue e dispercettive della realtà, se in più questa settimana si aggiunge il fatto che la Mercurio sarà retrogrado e vi farà inciampare in una serie di dubbi che vi confondono rischiate di mettere a dura prova la vostra stoica capacità di sopportazione, mentre gli aspetti Sole Plutone interverrano volendovi schiudere delle verità su di voi e prendere coscienza che c'è una sorta di pericolosità nell' inseguire obbiettivi accanto a persone poco chiare o luminose di cui sentite implicitamente il disagio, tutta questa baraonda servirà da campanello di allarme, e vi vorrà dare le ultime coordinate di una situazione a lungo reiterata dalla quale è il caso di prendere le mosse, non fatevi travolgere dalle complicanze altrui e difendete la vostra purezza, intanto in amore cercate degli stimoli che non sempre il partner riuscirà a cogliere anche se ciò che chiedete per adesso è di essere aiutati a capire una serie di complessità …

Bilancia

Molto meditativa per voi la settimana che attraverserete, il vostro astro giuda è sul punto di darvi tutte le certezze che non provavate, le chiarezze a lungo ricercate, senza tralasciare una disamina lucida di errori di valutazione vostri rispetto alla dinamica sentimentale e a delle incertezze che nella vita lavorativa vi hanno reso un po' insicuri, tutte queste comprensioni saranno avallate da mercurio in posizione amica certamente, ma che vestendosi di moto retrogrado vi permetteranno non solo di evitare con la vostra proverbiale diplomazia ogni sorta di gaffe, ma vi permetterà anche di chiudervi un po' in voi lasciando trapelare poco i pensieri e regalandovi quello spazio di calma preziosissimo di cui necessitate per sedimentare dentro di voi solo chiarezza e certezza...

Scorpione

La posizione di Marte vi stimolerà in maniera molto interattiva e vi permetterà di non stare fermi un attimo attingendo ad una serie di cose che vi impegneranno e non vi faranno precipitare nei soliti dubbi, ma sarà poi il moto retrogrado di Mercurio a rendere, in una delle posizioni per voi più difficili dello zodiaco, tutto un po' troppo nervoso, nevrotico e pieno di pathos, il vostro animo cerca risposte e le stelle vi garantiscono che entro domenica avrete le risposte che cercavate, ma lasciate andare il passato e cercate di concentrarvi sulle esigenze costruttive del presente che per altro godono di nuovi interessi di nuovi stimoli positivi, cercate quindi di non deragliare su pensieri che potete assolutamente eclissare se solo lo volete, intanto in amore una conoscenza nuova potrebbe avere colpito la vostra fantasia, le stelle vi raccomandano però di non abusare troppo della pazienza degli amici...

Sagittario

Probabilmente molti di voi sono alla fine di un percorso, e sentiranno che è arrivato il momento di dare uno stacco forte anche se difficile da attuare, vengono meno una serie di certezze a livello pratico e voi che riflettete già da tempo sulla possibilità che questa parte della vostra vita sia in continua crisi da un po' avrete voglia e troverete la spinta giusta per cambiare, Marte ce la metterà tutta quadrando a Nettuno per spalancare una serie di motivi che non lasciano spazio a dubbi su ciò che non funziona, mentre la retrogradazione di Mercurio innescherà una serie di dialoghi ad alto impatto come se vi muoveste su un territorio minato...cercate di vedere nel caos che si genera la possibilità di creare un nuovo mondo per voi in cui i sentimenti e il lavoro siano autentici e veramente garanti di certezze...

Capricorno

È un momento molto intenso per voi in cui le sorprese e le belle notizie fioccano, ma la sorpresa più grande è il vostro modo nuovo di vedere le cose e cercare sempre alacremente di costruire un futuro, una nuova realtà che sembra darvi forza e coraggio, i giochi planetari di questa settimana che per molti saranno poco semplici per voi risultano invece molto vantaggiosi e positivi, intanto la vostra realtà sembra far si che niente vi possa fermare al lavoro come se un nuovo inizio sia alle porte, il cielo prede che ciò a cui darete il via in questa settimana godrà di uno sviluppo futuro davvero piacevole, e che le faccende a cui vi interessate per adesso potranno essere delle nuove occasioni di sviluppo, in amore grande dolcezza e voglia di fuga in due...

Acquario

Siete proprio il luogo zodiacale in cui Mercurio, da poco vostro ospite, innescherà il suo moto retrogrado, è quasi difficile immaginare questa configurazione cosa potrebbe generare, visto che siete geniali ed imprevedibili e come tutti i segni d' aria abilissimi nella comunicazione, bene fino a mercoledì, ma dopo dovrete scegliere di abbandonare un po' la lucida conduzione delle cose che sembrerà poco imbrigliabile in delle logiche percettive, attenzione non è un aspetto negativo in sé, ma vi obbligherà a cambiare inclinazione, non esternate troppe idee e cercate di fare si che la vostra discrezione abbia il sopravvento, forse un po' di sottrazione alle dinamiche complesse o di gruppo potrebbe farvi bene anche perchè non sentirete troppa intesa con il circostante, intanto però il vostro mondo interiore cresce moltissimo dandovi delle soddisfazioni lavorative e creando una serie di dinamiche davvero gratificanti, mentre sentimentalmente siete distratti da un sogno tenero che sembra mettere in crisi la vostra per adesso dichiarata volontà di non desiderare coinvolgimenti che vi deconcentrino dai vostri percorsi così complessi e rivoluzionari di questo periodo così complicato ma felice...

Pesci

...ok: Pesci più che mai! Questa è una settimana trionfale e piena di tantissime cose che potrebbero davvero rivoluzionare tutto, sarà infatti la riattivazione del pianeta Nettuno il vostro astro guida che tenderà a fare crescere di molto la vostra espansione ed i vostri sentimenti, generando cambiamenti significativi che vi faranno gioco, sfrutterete al meglio le energie Gioviane e darete il via ad una serie di eventi fortunati che vi proclamano ancora una volta il segno più pieno e ricco dell' anno gestendo per voi una serie di fortunate coincidenze, tutto verrà assecondato da un fluire quasi magico e destinato a farvi derivare verso una nuova corrente, verso un nuovo mare di emozioni, non mancheranno anche chiarezze su chi ha tradito o chi vi ha remato contro, è la posizione vicina ed ancestrale di Mercurio che ve lo rivela in questa settimana potente e magica per voi !

