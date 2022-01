Masterchef 11, la siciliana Rita Monforte eliminata allo skill test

Una siciliana ha finito la sua avventura nella cucina di Masterchef 11. A lasciare il programma infatti l’imprenditrice catanese Rita Monforte, eliminata al termine della puntata. Il palermitano Pietro Adragna, invece, continua la gara.

La prima puntata di Masterchef Italia 11 di ieri è iniziata alla scoperta delle Golden Mystery Box novità assoluta dell’edizione, al suo interno 10 salse provenienti da tutto il mondo come il Chimichurri argentino, la Jager Sauce svizzera, il burro norvegese o Sandefjord, la salsa Rouille o maionese provenzale, la Mojo delle Canarie, la Mole messicana, la salsa georgiana Tkemali, il Ponzu giapponese con aceto di riso, la Nuoc Mam a base di pesci fermentati, l’Irish Camp.

I concorrenti ne dovranno scegliere una per preparare il piatto. E la sorpresa è che i migliori e non solo il migliore, saliranno direttamente in balconata.

Nel secondo episodio arriva il primo temutissimo Skill Test di stagione. Tre livelli studiati da ciascuno chef e dedicati al miele. Vincendo l’Invention Test Mery può scegliere chi tra Federico e Nicky parteciperà solo a due prove e chi ha una sola e sceglie Federico per fare l’ultimo solo livello dello Skill Test. Inoltre Mery può fare una domanda al giudice mentore di ogni livello.

L’ultimo livello è guidato dallo chef Cannavacciuolo che porta l’uso del miele in pasticceria, in cui usa l’idromele, il polline e il favo crudo. Qui non ci sono salvataggi e questa volta, per Rita, l'avventura finisce qui.

© Riproduzione riservata