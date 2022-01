L'oroscopo di oggi, giovedì 6 gennaio: le opportunità del Leone single

L’oroscopo di Barbanera di oggi, giovedì 6 gennaio 2022.

Ariete. 21/3 – 20/4

Potrete porre rimedio a qualche errore recente causato dalla vostra irruenza purché agiate tempestivamente e con circospezione.

Toro. 21/4 – 20/5

La Luna in sestile a Urano oggi più che mai vi spinge verso nuovi orizzonti e nuove possibilità. Ogni tanto fermatevi per fare il punto della situazione.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Saturno promette costanza nei progetti e il consolidamento di quelle storie amorose che ancora non hanno preso la piega del matrimonio o della convivenza.

Cancro. 22/6 – 22/7

Rifiuterete un invito allettante fatto da una persona che non vi convince del tutto, sarete decisi nell'affermare che non vi interessano le apparenze, ma la sostanza.

Leone. 23/7 – 23/8

Siete single? Non evitate i contatti con persone nuove, forse tra queste c'è chi state aspettando da molto tempo di incontrare.

Vergine. 24/8 – 22/9

Non siete certo i tipi che si abbandonano ai sogni ad occhi aperti, ma la Luna in Pesci allenterà e renderà più flessibile il vostro realismo.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Non esagerate con la disponibilità se non volete farvi mettere i piedi in testa da qualche collaboratore opportunista. Fate chiarezza e abbiate polso.

Scorpione. 23/10 – 22/11

È merito di Venere, Giove e alleati se sarete disponibili e gentili. Ma se qualcuno vi farà saltare la mosca al naso assaggerà il vostro pungiglione.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Se i pensieri pessimisti vi si affollano nella mente, confrontatevi con un amico che ha affrontato e risolto certe avversità e vi sentirete subito meglio.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Alcune questioni sono ancora in sospeso, ma con l'aiuto della Luna in Pesci individuerete le strategie più utili per portarle a termine.

Acquario. 21/1 – 19/2

Un collega vi darà un consiglio prezioso grazie al quale supererete una difficoltà che rischiava di bloccare un'interessante iniziativa. Siate riconoscenti.

Pesci. 20/2 – 20/3

Se siete single, con la Luna complice di Giove e Urano, corteggerete o sarete corteggiati in modo molto intrigante. Belle sorprese e incontri speciali.

© Riproduzione riservata