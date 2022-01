L'oroscopo della prima settimana del 2022: per il Cancro pazienza, ironia e... amore

Settimana piena di luce, in cui la bella Venere brillerà di una congiunzione al Sole illuminando i dodici di tanta voglia di relazione ed affetto, chiarezza e piacevolezza!

Ariete

Ok! L'anno si apre con Marte e Venere che in un modo unico giocano a vostro favore, il cielo infatti prevede che la bella Dea dell' amore finalmente vi aiuta a chiarire dei dubbi che nutrivate in relazione ad una persona, e vi facilita nei rapporti sociali, come del resto il forte Marte con la sua energia vigile che sembra darvi quella spinta che desideravate, la vostra energia torna al meglio nelle questioni pratiche, foglia di fare uscire e relazionarvi, sicuramente siete famelici di una vita nuovo in un anno diverso che questa settimana si apre come meglio non potrebbe, attenzione rimane ancora qualche pensiero sovrastante su questioni più esistenziali e familiari, ma questa settimana ascolterete il vostro intimo bramare di nuovo la vostra vita!

Toro

Il vostro cielo si apre in queste prime settimane con un immediato bisogno di fantasie e di variazioni sul tema, decisamente meno tesi e con un Giove che finisce di essere inclemente e non vi fa confondere né disperdere le energie come prima, ora bisognerà concentrarsi su ciò che desiderate veramente o prendere tempo e non sentirvi incalzati dal tempo o dalle esigenze altrui, una leggera inquietudine, per poi scoprire che vi bastava avere solo la riconferma che i vostri affetti e le vostre vite sono davvero quello che volevate, ed ecco che questa consapevolezza questa settimana arriva per voi a rendervi molto più sereni e quasi ammiccando ad una felicità possibile vi farà piacere sapere che un amore del passato vi ricercherà...

Gemelli

Non con fondetevi se nuovi flussi di energia e nuove possibilità sembrano avervi investito in maniera inaspettata e sorprendente, poiché ancora siete solo all'inizio, un inizio che le stelle prevedono essere accompagnato da persone che potrebbero guidarvi o indirizzarvi verso qualcosa di concreto e di stabile, non commettete semplicemente l'errore di filosofeggiare a lungo e crearvi deterrenti che non esistono per mal celare una certa pigrizia che sembra impadronirsi di voi e della vostra azione che rimane a volte attonita rispetto alla mole di cose da fare che vi scompagina, è semplicemente una vita piena da vivere!

Cancro

La bella Venere è agli sgoccioli di un'opposizione al vostro segno che da novembre vuole farvi capire cosa non va più e quale verità non volete affrontare nella coppia, il vostro cielo è al trigono con un magnifico Giove che vi aiuterà a gestire una bellissima soluzione affettiva, deciderete infatti di sorvolare e di non rendere pesante nulla, acquisirete pazienza ed ironia, ma guadagnerete il tempo che vi serve per rimettere le cose a posto, questa è una delle prime settimane di un anno che ha in serbo moltissime cose belle per voi, sappiate liberarvi di quelle che non vi fanno star bene o che non vi servono più per acquisirne e vivere di meravigliose e di pienamente vissute!

Leone

È una settimana di revisione e di consapevolezza, il vostro cielo è decisamente più sgombro da pensieri, Giove non vi manda più strali dall' Acquario, rimane solo Saturno ad esigere una maturità trasformativa che iniziata adesso non lascerà nulla come prima, la vostra vita è cambiata decisamente in positivo, con tutte le conseguenze che comporta, desiderereste solo un po' di tempo per rifiatare e per decidere come gestire la vostra realtà un po' di pace e di riposo che non sarà sempre possibile ottenere, ma fa parte del gioco, delle vostre vite che stanno mutando e che si preparano ad ulteriori evoluzioni, date tempo al tempo e vedrete che cambieranno moltissime cose, intanto le esigenze di lavoro del partner vi potrebbero fare sentire un po' soli, ma è solo un periodo che prestissimo cambierà, tenete duro!

Vergine

Questa settimana inizia bene, non foss' altro per il supporto di trigono del Sole ai vostri gradi che vi regala energia e dinamicità, il vostro cielo vi vuole più forti confortati e leggeri tanto da potere investire in qualcosa che le stelle prevedono per voi essere molto remunerativo e facente parte di sicurezze che sembrano piovute dal cielo ma che in realtà sono costruite con alacre lavoro da tempo, è un buon momento per progettare, ed anche Venere vi aiuterà a sentirvi più a vostro agio, rendendovi leggeri dove serve e come vi facilita nelle situazioni, il vostro animo è però ancora inquieto come se doveste ancora saggiare la realtà della vostra nuova condizione che vi renderà le cose facili solo a patto che non mettiate ansia da prestazione nelle cose che fate, date il meglio di voi stessi con serenità e concedetevi le fantasie in amore che da tempo inseguite...

Bilancia

Nessuno come voi nello zodiaco è soggetto alle sollecitazioni della bella Venere che un po' dispettosa con voi dalla sua quadratura in capricorno vi rende un poco insicuri, ma vi chiede se è arrivato il momento di scavare a fondo, l' appoggio di un focoso e passionale Marte vi fanno ostinare a dire che tutto va bene, mentre la realtà di Venere non sembra confermare questo, forse per molti di voi lo stato di calma apparente nella vostra vita sentimentale non è un problema, per altri invece sarà determinante, Venere esige da voi dei cambiamenti e segna l' esigenza l' esigenza fortissima di ritrovare brio ed armonia con il partner, fantasia ed estro vi colpiscono, e vi renderete conto che siete un po' fermi da tempo, è arrivato il momento di riflettere se aprirsi ad un nuovo percorso o meno...

Scorpione

Giove e Venere sono a vostro favore, tutto sembra essere fluido e decisamente più leggero, molti di voi hanno superato una fase complicata, ma adesso sembra quasi un periodo di liberazione e di facilità nelle relazioni ed in amore, sedurre è sempre stato il vostro forte e ricomincia un periodo in cui sarete irresistibili, non attardatevi troppo sul passato, gli astri non vi concederanno molte possibilità di guardarvi indietro, cercate invece di fluire verso un futuro più semplice e più solido, anche se sembra fuori stagione l' azione dei due pianeti vi predispone benissimo nel lavoro, cercate quindi di battere il ferro finchè è caldo e di cercare di fare del vostro meglio per arrivare ad una posizione di carriera più solida!

Sagittario

Marte vostro ospite vi carica di energia, passione e voglia di fare, aumentando la vostra naturale propensione all' istinto ed alla tensione animale, certamente viene fuori un risvolto caratteriale degno di nota, di energia e di grandissima emozione, ma la quadratura di Giove risulterà pericolosa in quanto potrebbe farvi eccedere, esacerbando Marte e facendolo debordare molto poco diplomaticamente contro tutto ciò che sentite come ostacolante e limitante, o semplicemente di odiose routine ripetitive di cui siete stanchi, il vostro cielo è decisamente pieno di forze cariche ma che potrebbero detonare se controllate bene, intanto il vostro animo sta seriamente valutando cambiamenti su cambiamenti, la posizione di Sole e Venere nella vostra seconda casa ideale vi porterebbero a sentirvi molto protettivi nei confronti di ciò che amate, anche con una punta di gelosia e smania di controllo...

Capricorno

Una meravigliosa Venere che vostra ospite ormai da tempo ha rimesso a posto la vostra vita sentimentale sta ancora soggiornando da voi ed ambisce a congiungersi al Sole per irradiare un augurio d' amore come non si vedeva da anni, il vostro cielo è davvero il più bello in amore, sembra quasi contraddittorio visto che siete abbastanza pudici in amore e molto riservati ma è più forte di voi per adesso emanare amore e benevolenza, è arrivato il momento più bello per esprimere ciò che c'è nel vostro cuore, e valutare con chiarezza tutti i risvolti che vi riguardano in termini di progetti e sogni futuri che si realizzeranno con l' aiuto del partner, non commettete però l' errore di chiudervi nella coppia ed isolarvi, è il momento di condividere con chi amate la vostra emozione felice...

Acquario

L'abbandono di Giove vi fa sentire un po' meno enfatici e meno esagerati, un po' meno tesi nell' inseguire gli obbiettivi e le scadenze, quasi razionalmente rassegnati ad un tempo che ormai ha cambiato ritmo, mentre la vostra realtà sembra segnata da un gentile ed analitico Mercurio, avete voglia di scambiare intellettualmente e cercare interlocuzioni di spessore, vi interessa la cordialità e siete soavemente gentili, come ammantati dalla parte serafica ed angelica che vi contraddistingue, non preda più di ansie e di tormenti sembra che il nuovo anno abbia cominciato a regalarvi quella calma e quella pace a cui anelavate, mentre ancora scadenze ed impegni incombono ma che avete imparato a non temere, le stelle vi ricordano che Venere primo o poi arriverà ad abbracciarvi, per adesso siete molto seduttivi ed affascinate molti, ma prima o poi dovrete decidere...

Pesci

Un cielo invidiabile il vostro pieno di grandissime prospettive e bellissimi auspici, la vostra dimensione sembra appagarsi di tante conferme che vi fanno sentire maggiormente orientati, è come se quell'istinto magico che c'è in voi avesse finalmente trovato nella realtà le prove che le vostre sensazioni non si sbagliavano e che il fluire delle cose segue quella linea invisibile che solo voi sapete intravedere negli eventi, rinnovati e pieni di speranza, ma anche di fascino diffuso e di vaghezza che vi rende irresistibili, i segni d' acqua avranno un bell'anno già dalle prime settimane si manifestano gli influssi positivi, e le liete notizie, in molti già avrete ricevuto notizie di svolgimenti futuri al lavoro che vi rendono più protagonisti e meglio in rilievo, godetevi queste emozioni e lasciatevi andare alla placida ed avvolgente energia gioviana per adesso un po' pigra ma che presto vi renderà protagonisti...

