L'oroscopo di oggi, domenica 2 gennaio: amore appassionato per il Toro

L’oroscopo di Barbanera di oggi, domenica 2 gennaio 2022.

Ariete. 21/3 – 20/4

State attenti a non sbagliare tattica per conquistare il cuore di una persona che ha saputo canalizzare il vostro interesse. Moderate la vostra irruenza.

Toro. 21/4 – 20/5

Con la Luna in trigono a Urano, chi vi ama cercherà di starvi vicino in tutti i modi. Sperimenterete la dimensione più appassionata dell'amore.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Finite le feste con Giove contro, non continuate ad eccedere a tavola, rischiate di dover rinnovare il guardaroba. Piuttosto, dedicatevi ad uno sport.

Cancro. 22/6 – 22/7

Vista la Luna in opposizione, con il partner siate più disponibili all'ascolto, più elastici nell'accogliere le sue motivazioni, e le cose miglioreranno.

Leone. 23/7 – 23/8

Grazie a Marte che vi sostiene, saprete trasmettere a chi è nel vostro cuore quel senso di protezione che risolve le esitazioni e alimenta la fiducia.

Vergine. 24/8 – 22/9

Venere e Plutone in Capricorno continuano a favorirvi. I rapporti affettivi e di amicizia e andranno a gonfie vele, intesa illuminante con la dolce metà.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Con Mercurio e Marte che vi proteggono, sarete più disposti al dialogo con il partner e più aperti a cambiare le abitudini che non piacciono all'altro.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Le responsabilità professionali sono molte, ma avrete la forza per sopportarle. Provate però a non sovraccaricarvi e a non porvi obiettivi impossibili.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Sul lavoro siete impegnati su più fronti, tutti con numerose incertezze. Affrontandoli uno alla volta con serenità di giudizio e piglio, tutto sarà più semplice.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con il sole nel segno congiunto alla Luna, che crea ottimi aspetti con Giove e Urano, troverete soluzioni a problemi che sentite come soffocanti.

Acquario. 21/1 – 19/2

L'aiuto di Mercurio e Saturno vi permetterà di dimostrare quanto valete, passando all'azione o sapendo imporre con decisione le vostre opinioni.

Pesci. 20/2 – 20/3

Con Nettuno e Giove che transitano in casa vostra, amici della Luna in Capricorno, sarete messi in grado di esprimere al meglio il vostro romanticismo.

© Riproduzione riservata