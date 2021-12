L'oroscopo di oggi, venerdì 31: magie di fine anno per l'Ariete

L’oroscopo di Barbanera di oggi, venerdì 31 dicembre 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

L'arrivo della Luna nell'amico Sagittario vi toglie da ogni impasse. Ecco che tirate fuori dal cilindro soluzioni originali, come dei maghi.

Toro. 21/4 – 20/5

La fine dell'anno comporta valutazioni che dovreste fare sugli altri, ma soprattutto su di voi. Non permettete a niente e a nessuno di abbattere la fiducia.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Non potete non concedervi un bel brindisi per dire addio al vecchio anno. Se la stanchezza è tanta, però, non saltate troppe ore di sonno.

Cancro. 22/6 – 22/7

Conquisterete la serenità in questa vostra giornata, nonostante in giro si respiri l'aria frenetica dei festeggiamenti per la fine dell'anno.

Leone. 23/7 – 23/8

Con il trigono lunare, la voglia di festeggiare e fare baldoria supera di gran lunga quella di impegnarvi per qualcosa di concreto e noioso.

Vergine. 24/8 – 22/9

La stancante luna in Sagittario vi promette cose interessanti, a patto però che vi diate veramente molto da fare, se il gioco vale la candela.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Il sestile lunare fa risaltare le vostre innate qualità, a patto che riusciate a tenere a freno il normale nervosismo per la fine dell'anno.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Il vostro bilancio per l'anno che sta terminando non può che essere positivo, anche se forse ci sono stati importanti e profondi cambiamenti.

Sagittario. 23/11 – 21/12

L’irrequietezza della congiunzione lunare con Marte e alcuni dubbi insinuati dalla quadratura con Giove movimentano la fine del vecchio anno.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Anche se avete qualche pensiero per la testa, nulla vi preoccupa più di tanto. I preparativi per dare il benvenuto al nuovo anno portano via molto tempo.

Acquario. 21/1 – 19/2

Grazie agli ottimi rapporti che intercorrono tra la Luna e Saturno avrete la possibilità di organizzarvi bene per la festa dell'ultimo dell'anno.

Pesci. 20/2 – 20/3

I capricci della Luna con Giove non vi consentono di fare affidamento sul caso o sulla fortuna. Meglio una preparazione attenta e impeccabile.

© Riproduzione riservata