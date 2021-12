Instagram Best Nine, l'applicazione che crea il collage dei momenti 2021: ecco come si usa

Avete visto quei bei video su Instagram che ricordano i momenti belli del 2021 e non sapete come fare a realizzarlo pure voi? Si chiama il Best Nine di Instagram ed è una funzione che crea un collage contente le foto che hanno ricevuto più like durante tutto il 2021, ed è possibile farlo tramite un’apposita app.

Come fare

Creare il vostro lavoro è veramente semplice. Per fare il tutto, basta scaricare l'omonima app che potete trovare sia sull’App Store che sul Google Play Store. Una volta fatto questo, dovrete fare l’accesso usando i vostri dati di Facebook o Instagram e a quel punto l’algoritmo farà il lavoro per voi, selezionando in automatico le foto con più like di quest’anno.

Best Nine è è in grado di rilevare le foto in questione soltanto se avete un profilo pubblico, qualora al contrario il vostro sia privato dovrete prima disattivare la relativa opzione per poi eventualmente re-impostarla in un secondo momento. Inoltre potremo scegliere se creare un collage oppure un video riassuntivo.

C'è anche un'altra opzione, ovvero Instagram Layout, altra applicazione satellite di Instagram che permette la creazione di collage. Nessun algoritmo in questo caso, ma foto o video scelti manualmente.

