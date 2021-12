"Uomini e Donne", Antonio Moriconi diventerà papà: incinta la fidanzata palermitana

Lieta notizia per Antonio Moriconi, ex corteggiatore di "Uomini e Donne". Il 26enne maestro di sci che nel dating show condotto da Maria De Filippi non è stato scelto da Teresa Langella, tronista che ha preferito Andrea Dal Corso, diventerà papà. L'annuncio è stato dato dallo stesso giovane laziale sullla propria pagina su Instagram nella quale può contare oltre 400mila followers.

Per Moriconi si tratta del primo figlio nato dalla relazione con la fidanzata Iulia Sciumè, giovane di origini rumene ma da anni residente a Palermo. La storia tra Moriconi e la compagna è nata circa un anno e mezzo fa. Oltre a Uomini e Donne, il 26enne è stato tra i tentatori di "Temptation Island" ma anche in quell’occasione non trovò l’amore. La Sciumè, modella, ha lavorato in alcuni programmi televisivi.

