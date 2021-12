L'oroscopo di oggi, giovedì 30: i Pesci verso nuovi orizzonti

L’oroscopo di Barbanera di oggi, giovedì 30 dicembre 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Meglio non attirare troppo l'attenzione su di voi se non vi sentite al top. Se per una volta rimanete dietro le quinte, non sarà un problema.

Toro. 21/4 – 20/5

Dovrete munirvi di una bella dose di pazienza se prevedete un dialogo lungo ed estenuante. Tutta colpa dell'opposizione lunare al vostro segno.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Ampliate il vostro giro di interessi, così da aprirvi a più di una possibilità. Perché precludervi una strada, se sembra essere del tutto percorribile?

Cancro. 22/6 – 22/7

La voglia di divertimento e di svago supera di gran lunga quella di lavorare, ma se una scadenza si avvicina pericolosamente, dovrete sgobbare.

Leone. 23/7 – 23/8

Non vantatevi con gli altri per un guadagno inaspettato, se non volete attirare le invidie e le gelosie scatenate dalla Luna in Scorpione.

Vergine. 24/8 – 22/9

Se potete migliorare alcune conoscenze andando più in profondità, vi ritroverete con un bel patrimonio da utilizzare nelle situazioni più disparate.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Magari durante le festività natalizie avete speso qualcosa in più rispetto a quanto preventivato: rimediate risparmiando qualcosa là dove potete.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Il vostro mese si sta chiudendo davvero in bellezza con la compagnia della Luna in sintonia con Nettuno, Venere, Plutone e Mercurio. Cosa chiedere di più?

Sagittario. 23/11 – 21/12

La vostra azione mirata e precisa giunge dritta al bersaglio per fare centro grazie alla mano ferma di Marte, in ottimi rapporti con Saturno.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Mitigate le critiche eccessive di Mercurio in congiunzione con Plutone ed esprimete il vostro bisogno di affetto per merito del sestile Luna-Venere.

Acquario. 21/1 – 19/2

Se dovete prendere delle decisioni importanti, il sestile tra Marte e Saturno potrebbe darvi una preziosa mano. Siete davvero molto ragionevoli.

Pesci. 20/2 – 20/3

Visto il vento in poppa del trigono lunare con Nettuno, vi sentite pronti a salpare verso nuovi orizzonti: nulla vi fa paura, l'avventura vi esalta.'

