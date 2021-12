L'oroscopo di oggi, martedì 28: Gemelli e Leone si mettono in luce

L’oroscopo di Barbanera di oggi, martedì 28 dicembre 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Piuttosto che desiderare di essere accontentati, fate in modo voi stessi di rendere più felice il partner in ogni circostanza si presenti.

Toro. 21/4 – 20/5

L'organizzazione meticolosa e precisa è tutto nella vita, specialmente se non volete perdite di tempo e di energia e, perché no, anche di denaro.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Con l'appoggio della Luna eviterete di scendere a compromessi e farete valere la vostra voce senza tentennamenti. Gli altri vi ascolteranno volentieri.

Cancro. 22/6 – 22/7

A causa della quadratura lunare, il nervosismo potrebbe farla da padrone. Anche se dovete studiare o lavorare, prendetevi delle pause, sono necessarie.

Leone. 23/7 – 23/8

Guadagnatevi un po' di ammirazione extra con il vostro tempismo perfetto. Poi però non vantatevi troppo con i colleghi o con gli amici.

Vergine. 24/8 – 22/9

Piccoli conti da saldare prima della fine di dicembre, ma nulla di preoccupante. Ogni promessa è un debito e voi con precisione mantenete la parola.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La giornata risulta piena e stressante per via della disarmonia lunare con Mercurio, Venere e Plutone. Per fortuna Giove vi sorride apertamente.

Scorpione. 23/10 – 22/11

State giocando un po' alla ribasso e, complice forse anche la stanchezza, il vostro rendimento non è al 100%. Poco male per una volta…

Sagittario. 23/11 – 21/12

Mettete le ali alle vostre idee creative grazie alla Luna nell'elegante Bilancia, con un tocco di originalità, tutto diventa molto meno noioso.

Capricorno. 22/12 – 20/1

In più di un'occasione potreste comportarvi con troppa autorevolezza per colpa dei litigi fra la Luna e Plutone. Cercate di controllarvi

Acquario. 21/1 – 19/2

Anche se potreste avere bisogno di un sostegno, la Luna in perfetta consonanza con Giove vi aiuterà ad accettarlo senza borbottare. Molto più corretto ringraziare.

Pesci. 20/2 – 20/3

Sebbene abbiate qualche grattacapo, vi concentrate al meglio per seguire le indicazioni della vostra metà, mentre vi dedicate insieme alle incombenze domestiche.

