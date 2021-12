L'oroscopo di oggi, 27 dicembre: è il momento di Gemelli e Sagittario

L’oroscopo di Barbanera di oggi, lunedì 27 dicembre 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Comunicare agli altri quello che sono i vostri pensieri e pareri potrebbe essere più difficile per via della Luna nell’indecisa Bilancia.

Toro. 21/4 – 20/5

Dopo il weekend natalizio è tempo di riprendere le vostre attività, ma questo non è un problema per voi, così determinati e abituati all'impegno.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Con la Luna nell’amica Bilancia siete davvero in gran forma e la vostra ambizione, unita a gentilezza e raffinatezza, farà il resto.

Cancro. 22/6 – 22/7

Il desiderio di piacere a tutti e di fare nuove amicizie potrebbe spingervi a mutare i vostri ideali che invece dovrebbero rimanere fermi.

Leone. 23/7 – 23/8

Grazie al sestile lunare vi sentite in grado di fare tutto da soli. Placate l’animo un po' troppo baldanzoso e accettate l'aiuto dei colleghi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Qualcuno potrebbe cercare di farvi cambiare opinione, ma voi rimanete della vostra idea, con grande sicurezza e fiducia nelle vostre capacità.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna corre a farvi gradita visita, amplificando il vostro romantico sguardo sulla vita, cosa che potrebbe presto ritornarvi molto utile.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Dopo giorni pieni e caotici potreste aver voglia di un po' di riposo al riparo dal rumore dalla confusione, per recuperare il vostro equilibrio.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Avete oggi una marcia in più, visti gli ottimi rapporti tra la Luna e Marte, perciò non perdetevi in chiacchiere e concentratevi sul da farsi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Dovrete far fronte a discordie tra amici o all'interno della coppia, per via della quadratura tra il Sole e la Luna. La pazienza non è mai troppa.

Acquario. 21/1 – 19/2

Riuscirete a sfruttare tutto il tempo a vostra disposizione con il trigono Luna-Saturno, perciò non trovate altre scuse, reggerebbero poco.

Pesci. 20/2 – 20/3

Anche se avete dei limiti, non è detto che questi siano negativi, anzi la vostra sfera d'azione, se vi liberate da alcune paure, è chiara.

