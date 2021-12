L'oroscopo dell'ultima settimana del 2021: le previsioni segno per segno per amore, lavoro e fortuna

Eccoci giunti all'ultima settimana dell'anno quando Giove si trasferirà dall'Acquario ai Pesci rendendoli i protagonisti dell'anno assieme agli altri segni d'acqua, ma non mancheranno sorprese dagli altri pianeti che ci stupiranno con le loro configurazioni: auguri!

Ariete

Giove entra nella vostra dodicesima casa e comincia a solleticare una serie di emozioni forse a lungo sopite, è l' area che rappresenta il serbatoio interiore ed emozionale che distingue ogni sentimento e che echeggia di una serie di rimembranze e meccanismi che vi portano in contatto con la parte atavica di voi stessi, sfruttate bene questo momento che sembra essere particolarmente chiarificatore e quanto mai utile per riuscire a comprendere alcune parti irrisolte di se stessi, mentre Mercurio sembra darvi una serie di stimoli comunicativi che riprendono la vis comunicativa e relazionale, si prepara un periodo più morbido ed allo stesso tempo più in contatto con le emozioni...

Toro

Con Giove di nuovo amico che riesce a toccare corde del vostro essere in maniera profonda, sarete sorpresi dagli strali di Urano che tentano sempre di più di avvicinarvi agli agli eventi in maniera più vera diretta e dinamica, il vostro cielo è davvero più confortante e vuole proporvi in maniera più diretta soluzioni che vi semplificano la vita ma senza troppo rimuginare e senza dovervi per forza arrovellare sulle cose sviscerando ogni più piccolo significato, semplificazione lunare nel suo splendido aspetto verso la fine della settimana che vi pone nelle condizioni di sentire con la pelle piuttosto che con l' intelletto, viene fuori la parte migliore di voi anche in amore dove vi affiderete ai sensi che ancora una volta risultano il vostro iperuranio...

Gemelli

Per voi Giove con il suo movimento risulterebbe iniziare una quadratura, non preoccupatevi le quadrature di Giove sono comunque molto morbide e portano con se una serie di faccende davvero caleidoscopiche e piene di risvolti il vostro cielo infatti sarà attraversato da mille e più opportunità e vi farà trovare nelle condizioni di dirigervi in maniera più concreta verso alcuni traguardi a volte un po' trascurati o semplicemente rimandati, l' unico effetto collaterale della quadratura è l'aumento di stress, ma ci penserà Mercurio il vostro astro, a combinare delle configurazioni vantaggiose e delle forti energie che risulteranno brillanti nel sociale, chiarificatrici in amore e sempre imprevedibilmente efficaci nel lavoro...

Cancro

Un cielo molto divertente il vostro che vede avvicendarsi pianeti dal significato contraddittore, Giove che diventa vostro ferreo e fortunoso alleato, con la sua azione estenderà il vostro benessere ed allargherà una serie di orizzonti lavorativi, mentre vi promette di sistemare una serie di cose legali in sospeso e molte altre cose che indirizzerebbero bene anche l'economia, ma dispettosissima Venere vi imporrà un certo perfezionismo ed esigerà da voi una quasi assoluta attenzione al partner ed a tutto ciò che serve per mantenere in equilibrio il rapporto che sembra in uno stato di prova perenne, il cielo si apre molto benevolo comunque godetevi dunque la positività degli altri anni...

Leone

Esce finalmente Giove dall'opposizione in Acquario, ed ecco che le vostre vicissitudini sembrano farsi più leggere e meno ostacolate da confusione e dispersione di energie, il vostro cielo respirerà un'aria di leggerezza che da tempo vi serviva, non vi sentirete più in obbligo di mantenere rapporti gratuiti o che vi vincolano mentre state per attraccare ad una parte della vostra vita decisamente più felici, ma forse ancora disturbati dallo stress del periodo appena trascorso un po' di tensione verbale trova spazio nei movimenti di Mercurio che sembrano farvi perdere un po' il controllo, si potrebbe rischiare di dirne una di troppo al partner, a scanso di pasticci è il caso di riflettere prima di parlare e di non esternare troppo malessere con il partner, il vostro cielo vi invita alla semplicità e non allo scarico verbale...

Vergine

Inizia l'opposizione di Giove per voi, e sicuramente ogni cosa si dinamizzerà notevolmente, il vostro cielo promette movimenti nuovi che talvolta potrebbero essere fin troppo stressanti, ma che servono a mettere in discussione ciò che avete ottenuto e motivarne la legittimità e la gioia di vivervelo, il vostro Mercurio si congiungerà a Plutone e vi obbligherà a radicare in voi una serie di consapevolezze che vi aiuteranno a scavare nel profondo e mettervi in contatto con la parte più intima di voi e guardandovi dentro avrete risposte molto concrete e sentirete i desideri veri ed intimi, intanto il week end prepara una Luna davvero interessantissima che promette esplosivi risvolti...

Bilancia

Venere è il vostro pianeta e vi accompagnerà alla fine dell'anno con una piccola crisi che partorirà invece la verità più utile a capire cosa fare della vostra vita, è arrivato il momento di chiarire i propri sentimenti e di gestire la vostra realtà in maniera più concreta, non volete più fermarvi e non volete essere più condizionati di così, volete solo tornare ad amare liberamente, innamorandovi dei sentimenti e senza condizioni obbligate che non vi fanno stare bene, non affondate nei dubbi, la risposta in realtà è molto semplice, il nuovo anno vi svelerà che avrete maturato sentimenti ed obbiettivi lavorativi ed economici molto più maturi ed ambiziosi...

Scorpione

Finalmente inizierete l'anno con Giove a favore che vi renderà tutto molto più semplice dalla sua splendida posizione di trigono, è sicuramente un anno che favorisce i segni d'acqua e che porta con se tantissime cose nuove, non foss'altro diplomazia e giusta intesa con qualunque tipo di referente, si aprono scenari nuovi, e si tenderebbe a fare si che le vostre finanze possano essere in qualche modo correlate ad un aumento cospicuo che non guasta affatto, adesso avete l'alleato ideale per contrastare le quadrature di Saturno che ancora continueranno ma che saranno molto ma molto più semplici da affrontare, festeggiate nel week end che vi promette un incontro speciale...

Sagittario

Iniziate il nuovo anno con Giove il vostro astro in regime di quadratura, il consiglio delle stelle è di non stressarvi e non percepire tutto come ostativo o stressante, alcune contraddizioni vi sembreranno stridenti e vi potranno porre degli interrogativi davvero forti, ma non esiterete un attimo a tirare fuori il buon umore che vi è proprio e cercherete di impegnarvi in progetti nuovi che non dipendano necessariamente dall'armonia della coppia, il vostro animo è davvero vibrante e pieno di grandissime aspettative per il futuro che sentite, nonostante lo stress, promettente, non mollate e non aspettatevi di chiarire tutto e subito ma abbiate ben donde di sentirvi in flusso di cose dinamico e migliorativo...

Capricorno

Lasciate quest'anno benissimo e comincerete il nuovo in maniera anche migliore, molti gli aspetti che si formeranno nel vostro segno, importantissimo il passaggio del Sole che vi riempie di energie, mentre la bella Venere ed il furbo Mercurio si congiungeranno nel vostro segno facendovi sentire oltre ai sentimenti un certo bisogno di ordine e di ottimizzazione, chiarirete molti dubbi visto che tutti si congiungeranno a Plutone e ciò che rimaneva latente finalmente troverà una strada per essere assolutamente chiarito e trasformato in una certezza piuttosto che un dubbio, in amore continuate ad essere i numeri uno dello zodiaco in questa parte dell' anno, ottimo momento per procreare visto che la Luna nasce Nuova nei vostri gradi...

Acquario

È l'ultima settimana dell'anno, quella in cui direte arrivederci al munifico Giove, che però essendosi trovato benissimo nei vostri gradi tornerà a trovarvi, il vostro cielo è splendido, comunque visto che arriverà ad accompagnarvi al nuovo anno un logico Mercurio da Mercoledì che si sposterà da Capricorno a voi, e darà un senso ad una nuova realtà, che con Giove in seconda promette di essere magnificamente concreta e meravigliosamente originale come solo voi sapete essere, il cielo vi renderà felici e vi accenderà di brillanti aspettative i sogni si fanno tangibili e quasi stupiti coscienti delle possibilità che vi si parano davanti state dandoci dentro per portare a termine un progetto molto importante per la vita, mentre in amore flirteranno con voi le occasioni tanto quanto i pianeti con il loro giochi di congiunzioni, ma voi al solito da bravi esseri in fuga sorvolerete senza troppo interessarvi...

Pesci

È la settimana in cui inizia il vostro anno, anno in cui esploderete letteralmente di positività e di espansione, il cielo è davvero diverso da ora in poi e voi sarete infinitamente più disponibili ad aprirvi a nuove situazioni e a grandi progetti che riguardano l'amore ed il lavoro, anche se molti di voi saranno alle prese con traslochi o nuovi luoghi da esplorare in senso logistico o abitativo, il vostro animo brama già la concretizzazione di un sogno sentimentale che sembra presente già da tempo e che finalmente andrà a concretizzarsi sempre di più regalandovi una serie di prove concrete che sta strutturandosi in maniera pratica, il vostro futuro brilla, datevi ai bagordi, i segni di acqua saranno magnificati dalla situazione planetaria che promette brillanti sviluppi anche questo week end che esige più di una serata di magnifico divertimento...

© Riproduzione riservata