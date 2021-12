Sicilia e motori protagonisti a Linea Verde: puntata sulla Targa Florio e Madonie

Sicilia e motori protagonisti della puntata natalizia di Linea Verde, su RaiUno, in onda domenica 26 dicembre alle ore 12.30. Sarà infatti Angelo Pizzuto, presidente Aci Palermo, ad aprire il programma con il conduttore Beppe Convertini e con Peppone Calabrese, partendo dal lungomare di Cefalu’ a bordo di una Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale del 1962 per arrivare sulla scalinata del Duomo, per un meraviglioso excursus sulla Targa Florio e sulle Madonie.

La trasmissione si spostera’ prima nella zona di Geraci Siculo, dove ci sarà l'incontro con un giovanissimo pastore che ha deciso di rimanere nella sua terra, poi a Gangi, dove una ragazza compie ogni anno una transumanza, non con mucche o pecore, bensì con gli asini, riscoprendo come a contatto con questi animali si percepiscano i sentimenti più profondi della vita, e infine a Petralia Soprana, dove ad attenderli ci sarà una famiglia che porta avanti una tradizione antichissima, quella dei carretti siciliani.

“Come ci insegnava Vincenzo Florio - ha commentato Angelo Pizzuto - attraverso la Targa cerchiamo di coniugare un grande evento sportivo con la storia del territorio in cui tutto iniziò. La Targa Florio e le Madonie hanno un legame inscindibile che rappresenta la nostra storia, della quale ancora scriveremo insieme tante belle pagine".

