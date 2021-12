L'oroscopo di oggi, lunedì 20 dicembre: l'Acquario potrà mettersi in mostra

L’oroscopo di Barbanera di oggi, lunedì 20 dicembre 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Se in casa fervono i preparativi per il Natale sempre più vicino, potreste cominciare a dare una mano, oltre che parlare e suggerire.

Toro. 21/4 – 20/5

Con la Luna in sestile a Urano arriva anche una ventata di sano romanticismo. Alcune vostre idee prendono il via e vi condurranno in alto.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Sarete messi alla prova da alcuni piccoli timori del tutto infondati. Seguite la vostra strada e non fatevi fuorviare da altre chiacchiere.

Cancro. 22/6 – 22/7

Attenzione alle parole di troppo per via dell’opposizione lunare con Mercurio. Buona la fantasia grazie a Urano. Non vi farete cogliere impreparati.

Leone. 23/7 – 23/8

Vorreste evitare la solitudine, magari solo un istante, dato che si avvicina il Natale. Cercate di stringervi davanti ai simboli tradizionali.

Vergine. 24/8 – 22/9

Fate ricorso alla determinazione e alla volontà: se vi troverete a dover affrontare situazioni stressanti, il sestile della Luna vi darà una mano.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Con la disarmonia lunare vi riesce difficile fidarvi di alcune sensazioni. Andando contro il vostro sentire. però, la sorpresa è dietro l'angolo.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Avete nuove idee che vorreste concretizzare al più presto. Chiedete il parere di un esperto, anzi sarebbe preferibile confrontare più opinioni.

Sagittario. 23/11 – 21/12

A chi vi appesantisce la giornata con pronostici poco fausti, voi risponderete per le rime grazie al Sole in ottimi rapporti con papà Giove.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La bravura e la drammaticità salgono alle stelle con il trigono di Mercurio a Urano, tanto da sopperire alla grande all'opposizione lunare.

Acquario. 21/1 – 19/2

Metterete in risalto le vostre abilità esecutive con il Sole in sestile a Giove. Meglio così, se stavate aspettando una piccola promozione.

Pesci. 20/2 – 20/3

Ancora per due giorni la Luna fa il tifo per voi, ma se non vi dedicate con un pizzico di impegno non sarà comunque facile portare a termine la relazione.

