L'oroscopo di oggi, domenica 19 dicembre: la Luna entra nel cielo del Cancro

L’oroscopo di Barbanera di oggi, domenica 19 dicembre 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Con la Luna in Cancro perdete ben presto l'entusiasmo nel fare qualche lavoretto arretrato in casa. Forse molto più forte è la voglia di uscire.

Toro. 21/4 – 20/5

Il desiderio di fare nuove esperienze, spinti dalla curiosità, potrebbe scontrarsi un po' con la realtà se questa non è così entusiasmante.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Prima di abbandonare il vostro segno, la Luna vi suggerisce di ricercare l'armonia. In questo potrete contare su una persona speciale.

Cancro. 22/6 – 22/7

Con l’ingresso della Luna nel vostro cielo potreste essere ancora più sensibili. Occhio! Perché potrebbe essere sempre un'arma a doppio taglio.

Leone. 23/7 – 23/8

Un giorno di festa al riparo dal caos e dalla confusione è quello che vi serve per distendervi ed eliminare ogni stress e i pensieri negativi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Date importanza alle cose che davvero contano, tralasciando invece il superfluo o comunque tutto ciò che non è davvero strettamente necessario.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Non vorreste ascoltare alcune intense sensazioni che bussano alla porta con l'arrivo della Luna in Cancro. Ma dovrete ricredervi prima o poi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Non riuscite a stare troppo con le mani in mano e vorreste dare sfogo a tutta la vostra fantasia e creatività grazie al trigono lunare.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La vostra domenica non incomincia sotto i migliori auspici con l’opposizione Sole-Luna, ma potrete trasformare ogni difficoltà in opportunità.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Avete elaborato precise direttive, ma non sempre gli altri sono disposti a seguirle senza discuterne. Colpa della Luna nel vostro segno opposto.

Acquario. 21/1 – 19/2

Il successo è promesso dal trigono lunare con Giove. Perciò non abbiate paura di sperimentare nuove ricette anche se magari non le conoscete.

Pesci. 20/2 – 20/3

Con la Luna in un segno d'acqua come il vostro, vi sentirete molto più frizzanti e dinamici e in grado di prendere decisioni anche per gli altri.

