Nasce 'U Tradutturi: il traduttore italiano-siciliano online

Dal siciliano all'italiano e viceversa. Tutto on line e anche consultabile sullo smartphone. Si chiama U Tradutturi (qui il link) ed è uno strumento per tradurre dall'italiano al dialetto migliaia di parole. Funziona esattamente come il traduttore di Google: basta inserire la parola di cui si cerca il significato ed ecco la traduzione. A sinistra inserite la parola o la frase in italiano, a destra troverete la rispettiva traduzione in siciliano.

In home page i creatori spiegano che "può capitare che la parola non sia stata ancora inserita. Pertanto cercatela al singolare, mentre per quanto riguarda i verbi cercateli all'infinito. Non dimenticate di inserire virgole e punti per dare un certo senso alla frase. Se possibile aggiungete un pronome personale (io, tu, noi, loro...) prima del verbo in modo che venga coniugato correttamente. Qualora troviate imperfezioni e mancanze, segnalatele nei commenti...".

Fra le avvertenze dei programmatori c'è anche quella relativa all'uso dei verbi: "Quando scrivete la frase in italiano tenete in considerazione che nella lingua siciliana esistono solo i seguenti modi verbali: indicativo, congiuntivo, imperativo, gerundio, participio".

Basta fare una prova per divertirsi a trovare parole scomparse o di cui magari non si conosce esattamente il significato. Uno strumento nato anche per dare una mano ai turisti o per chi si è trasferito da poco sull'Isola: per rendere più facile l'integrazione, anche linguistica, con un nuovo territorio.

