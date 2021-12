L'oroscopo di oggi, venerdì 17 dicembre: le idee della Bilancia faranno centro

L’oroscopo di Barbanera di oggi, venerdì 17 dicembre 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Mitigate l'apprensione e, considerato il sestile della Luna, potrete essere maggiormente ricettivi verso idee che stuzzicano la vostra immaginazione.

Toro. 21/4 – 20/5

Anche se vi siete accorti di aver sprecato una parte delle vostre risorse, non fatene un dramma e pianificate una strategia per rimediare.

Gemelli. 21/5 – 21/6

L'imprudenza di Marte, mitigata dall’avvedutezza di Saturno in armonia con la Luna, corre a farvi visita. Troverete il giusto equilibrio.

Cancro. 22/6 – 22/7

Avete commesso un piccolo errore di valutazione, ma non per questo dovreste perdere la stima e la fiducia nelle vostre capacità personali.

Leone. 23/7 – 23/8

Vi fate coinvolgere da un amico in un progetto per lui molto importante. Donate un po' del vostro tempo con altruismo e vera generosità.

Vergine. 24/8 – 22/9

Non siate per nulla superficiali e controllate tutto con accuratezza, se dovete apporre la vostra firma su un documento importante.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Per merito della Luna in Gemelli, le vostre idee faranno perfettamente centro. Ora non vi resta che decidere cosa fare con il successo guadagnato.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Finalmente la Luna vi lascia liberi della sua opposizione. Ecco però che a questo punto vi manca lo stimolo adatto per migliorare la situazione.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Il nervosismo potrebbe mettervi in cattiva luce. Complice la disarmonia lunare con Marte nel vostro segno, non è facile tenerli a freno.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Cominciate a pensare a qualche preparativo per le festività, in modo da non dover fare poi tutto all'ultimo secondo e con il fiato sul collo.

Acquario. 21/1 – 19/2

Non sarà difficile conquistare una posizione di rilievo grazie al trigono della Luna con Saturno, con buona pace dei vostri antagonisti.

Pesci. 20/2 – 20/3

I vostri piani potrebbero essere messi a soqquadro dalla Luna, perciò preparate al più presto una valida alternativa, senza batter ciglio.

© Riproduzione riservata