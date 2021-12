Torna MasterChef Italia, i ruoli dei 3 giudici e gli ospiti della prima puntata

Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri. Il tridente è servito. Il ritorno di MasterChef Italia punta ancora sui tre chef e scalda i motori in vista del debutto di oggi, 16 dicembre, alle 21.15 su Sky.

A preparare l'antipasto ci ha pensato Locatelli, in un'intervista di Linus e Nicola Savino su Radio Deejay in cui ha parlato dei loro ruoli all'interno del programma. “Bruno è quello pignolo e preciso, nonché la memoria storia dello show, Antonino ha un palato sopraffino e io faccio un po’ da avvocato tra i due, perché loro litigano sempre. Siamo tre personalità molto diverse e portiamo la nostra esperienza nel programma”.

Giorgio Locatelli, classe 1963, ha raccontato non solo la sua esperienza a MasterChef Italia, ma anche i momenti salienti della sua carriera: vive da più di 30 anni a Londra ma è originario di Corgeno. E proprio nella capitale inglese, nel 2002, insieme alla moglie londinese Plaxy, ha inaugurato il ristorante Locanda Locatelli, con cui nel 2003 ha conquistato una stella Michelin. Dal 2018 è in giuria a MasterChef Italia dove ha raccolto l'eredità di Joe Bastianich.

“Ho conosciuto Bruno Barbieri a Londra, ha avuto un ristorante in città per un anno, andavo spesso da lui a prendere il caffè. E’ stato lui a puntare su di me” ha raccontato Locatelli a Deejay chiama Italia a poche ore dall'inaugurazione di una nuova stagione del cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy e in diretta streaming anche su Now.

Il regolamento

Dopo una prima fase di selezione avvenuta online, i Live Cooking sono la prima occasione, per gli aspiranti chef, per presentare le proprie storie di vita. Serviranno almeno due sì dei giudici per accedere alle Prove di Abilità e chi dimostrerà di avere tecnica, originalità e gusto, conquisterà il grembiule con il nome e accederà alla Masterclass. Chi cadrà, invece, tornerà a casa. Infine, chi avrà lasciato ancora qualche dubbio nei giudici, avrà un'ultima chance: la Sfida Finale. Una volta creata la Masterclass con i suoi 20 componenti, inizierà la classica sfida: dalle Mystery Box, all'Invention Test, al Pressure Test, passando per lo Skill Test e l'"esame a sorpresa".

Al vincitore andranno 100 mila euro in gettoni d'oro e potrà pubblicare il proprio primo libro di ricette e accedere a un corso di alta formazione presso Alma, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Gli ospiti della prima puntata

Si parte, dunque. Con concorrenti e ospiti tra cui Marie Robert che ha conquistato la sua prima stella Michelin a 30 anni, Anissa Helou, esperta mondiale di cucina mediorientale, Lele Usai, lo chef marinaio con una stella Michelin, lo chef Terry Giacomello, sperimentatore che aspira all'innovazione, Andreas Caminada, re della cucina elvetica con tre stelle Michelin, ed Enrico Crippa, tre stelle Michelin. Alla prova di pasticceria, ancora una volta il maestro Iginio Massari.

© Riproduzione riservata