L'oroscopo di oggi, giovedì 16 dicembre: il Leone si guardi dall'ansia

L’oroscopo di Barbanera di oggi, giovedì 16 dicembre 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Allontanate subito gli scocciatori con una scusa qualsiasi, non perdete del tempo prezioso se in gioco è la vostra reputazione personale.

Toro. 21/4 – 20/5

La serenità domestica potrebbe essere disturbata da scelte stravaganti o addirittura imprudenti, perciò meglio evitarle in ogni occasione.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Non appena vi trovate di fronte a una difficoltà, potreste avere la tentazione di lasciare tutto, ma mollare non è mai una decisione saggia.

Cancro. 22/6 – 22/7

Interessi e idee in comune potrebbero far nascere una stimolante associazione di cui far parte con orgoglio: ne vale sicuramente la pena.

Leone. 23/7 – 23/8

In questo periodo potreste accusare un momento d'ansia a livello mentale. Forse alcuni particolari rischiano di farvi preoccupare troppo.

Vergine. 24/8 – 22/9

Anche se cambierete opinione durante il corso della giornata, non pensate di non avere carattere: tutto muta continuamente nella vita.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La vicinanza del Natale si fa sentire con la sua eccitazione, la frenesia dei regali, il desiderio di tranquillità, ma anche di festeggiare.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Ancora per oggi la Luna in Toro vi spingerà a guardare un po' più in là del vostro limitato orizzonte. Ci sono altri modi di vedere il mondo.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Ascoltare i consigli? Non se ne parla, dato che volete andare per la vostra strada, anche se la persona che vi parla è mossa da sentimenti puri.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Il trigono lunare con Plutone vi aiuterà a raggiungere i vostri scopi. Quali che siano, indirizzate le vostre energie costruttivamente.

Acquario. 21/1 – 19/2

Tenete sempre d'occhio la bilancia durante le festività: uno sgarro tira l'altro e potreste anche mettere su qualche chiletto di troppo.

Pesci. 20/2 – 20/3

Il sestile lunare con Nettuno vi consentirà di sopperire con la fantasia anche là dove le vostre conoscenze teoriche potrebbero essere lacunose.

