L'oroscopo di oggi, mercoledì 15 dicembre: una nuova conoscenza per il Cancro

L’oroscopo di Barbanera di oggi, mercoledì 15 dicembre 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Prevenire eventuali problemi è sempre meglio. Imparate a fare valutazioni e bilanci prima di intraprendere qualunque impresa. L’avvedutezza è tutto.

Toro. 21/4 – 20/5

Se in famiglia si respira aria di tensione per via della quadratura della Luna con Saturno, è perché avete bisogno di maggiori spazi e indipendenza.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Superate con un sorriso un piccolo conflitto emotivo. Via il risentimento e intraprendete la strada del perdono. Siete più sereni, questo è sicuro.

Cancro. 22/6 – 22/7

Un nuovo interesse o una nuova conoscenza riaccendono in voi l'entusiasmo che porterete volentieri anche nei compiti meno gratificanti

Leone. 23/7 – 23/8

Anche se non avete ottenuto l'elogio desiderato, non fatene un dramma. Invece di rattristarvi, moltiplicate gli sforzi verso il vostro obiettivo.

Vergine. 24/8 – 22/9

Utilizzate l'immaginazione dove non arrivate con le conoscenze pratiche. Provateci anche se non siete davvero sicuri al 100 per cento.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Davanti ad una porta chiusa non fatevi intimorire, continuate a bussare. Nelle cose a cui tenete davvero, aggiungerete un pizzico di passione.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Meno scontrosi del solito, da qualche giorno senza Marte a sovraeccitare gli animi. La Luna in Toro vi invita alla calma e al rispetto reciproco.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Forse un collega ha avuto una piccola défaillance, ma non per questo dovreste guardarlo dall'alto in basso: a tutti capita di sbagliare.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Concretamente riuscirete a fare molte cose grazie al trigono lunare e alla tranquillità. Un po’ di senso pratico è proprio quello che vi serve.

Acquario. 21/1 – 19/2

La timidezza innescata dalla disarmonia della Luna con Saturno potrebbe porvi di fronte ad alcuni limiti che dovrete al più presto superare.

Pesci. 20/2 – 20/3

Alimentate la vostra vena romantica come suggeritovi dalla Luna nel fiducioso Toro, soprattutto se la persona conosciuta vi intriga parecchio.

