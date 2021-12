Oroscopo della settimana, novità in arrivo per Vergine e Gemelli: Bilancia insofferente

Settimana di cambio della guardia per alcuni pianeti, i dodici avranno nuovi ospiti e nuove direzioni che mescolano un po' le inclinazioni del cielo, Marte e Mercurio dominano ma la vera protagonista è la splendida Luna piena in Gemelli. Buona settimana a tutti!

Ariete

È una settimana di riattivazione questa in cui finalmente riparte il vostro segno zodiacale di nuovo collegato al pianeta che vi appartiene, complice anche una Luna molto determinata, vi porrete nella condizione di fare un esame autocritico e decidere cosa di voi ancora non sembra chiaro per potere scegliere, forse qualche situazione vi ha fatto sentire impediti, ma adesso è tutto molto più semplice, vi scontrerete anche con qualcuno entro domenica, ma sarà uno scontro costruttivo che vi darà modo di chiarire dei dubbi sulla relazione e vi farà optare per una maggiore intesa che non reagisce alle incomprensioni con i soliti scontri che con facilità generate, non sottraetevi ad impegni familiari che sembrano un po' più doverosi del solito...

Toro

Vi farà piacere sapere che l'opposizione di Marte in Scorpione è finalmente cessata e che da ora in poi le cose si faranno più semplici, con molti meno ostacoli e senza quella sensazione di nervosismo latente che vi ha accompagnato nelle ultime settimane, intanto il cielo segnala un Mercurio compatibile che diventa in capricorno molto più congeniale a voi che troverete le parole giuste per sentirvi di nuovo meglio e comprendere tutti ed esprimervi più diplomaticamente, il vostro cielo annuncia però una piccola defezione dalla bella Venere, astro per voi molto importante che si mette a retrogradare, facendovi sentire un o' fermi in amore e senza particolari stimoli, è un quadro generale molto migliorato, ma ancora gli astri vi vogliono dire che manca un ingrediente fondamentale...che non ci metterà poi molto ad arrivare comunque...

Gemelli

Settimana densa di eventi per voi, affronterete l'inizio dell'opposizione con Marte, che vi esorta a rendervi decisamente più dinamici ed attivi, il vostro cammino viene illuminato dalla Luna piena che si compirà nei vostri gradi, il che richiamerà chiarezza di intenti e sereno confronto con il partner, molti di voi rivedranno il passato e dal cammino fatto trarranno tantissime considerazioni positive, che vi impediranno di bocciare o promuovere ogni tipo di rapporto poiché vi renderete conto anche dei vostri errori di valutazione, anche l'azione ed il lavoro in generale vi chiederanno una maggiore partecipazione, il vostro animo inquieto e sempre alla ricerca di comprensioni esistenziali e che a volte si perde in retoriche filosofiche sentirà il bisogno di rendervi più pratici ed oggettivi...

Cancro

Certamente il cielo non è nella condizione più favorevole per voi che siete un segno estivo e pieno di emotività, le rigidità di questo momento sembrano obbligarvi a delle priorità che lasciano poco spazio all' amore ed al bisogno di affetto che ave avete per natura, proprio Venere è in opposizione e vi fa sentire i limiti e le distanze reali o metaforiche dei sentimenti, persone alle quali volete bene non possono esservi troppo vicine, o semplicemente sono affaccendate in una problematica che li rende poco presenti, non crucciatevene ed accettate che Venere per sua natura deve pur essere una volta l'anno alla massima distanza dai vostri gradi, il cielo vi suggerisce di concentrarvi sull' azione pratica e di non stancarvi di osservare un periodo che in realtà vi rivela tutto ciò che non funziona e come aggiustarlo...

Leone

Marte torna amico e la Luna piena in Gemelli è a vostro favore, benissimo, una settimana davvero bella, rinvigoriti nelle vostre energie, e presi totalmente da nuovi entusiasmi, da nuove interlocuzioni, vi sentite più pronti nel socializzare e a rendervi conto di quanto a volte le persone si rivelano migliori di quanto non avreste mai immaginato, il vostro cielo è perfettamente sgombro da nubi, anzi è proprio un momento di serenità, in cui gli altri vi fanno sentire il loro amore intorno, e per completare l'opera il rosso pianeta vi vuole di nuovo tonici ed in forma, riappropriarvi della vostra forma fisica e di tutto ciò che vi fa stare bene, felici imprevisti saranno possibili, e voi riprenderete a fare brillare il sole dentro di voi in questo inverno freddo freddo...

Vergine

Settimana di cambiamenti planetari per voi, mentre Marte inizia la sua quadratura, dandovi qualche stress, la Luna piena in Gemelli sembra fari sentire un po' stanchi e pieni di emotività, è sicuramente forte il bisogno in voi di darvi una tregua, anche perchè uscite da mesi abbastanza pesanti in cui per lavoro e per disposizione affettiva non tutto è stato fluido, ma ci penserà Mercurio che passando in Capricorno si fa più chiaro e lineare, azzera un po' il senso di competizione al lavoro dandovi stimoli nuovi vista una possibile nuova realtà con cui potreste avere a che fare in cui non ripeterete gli stessi errori, e vi farà meglio comunicare affettivamente facendovi decidere di seppellire l' ascia di guerra, regalandovi una ritrovata intimità con il partner, non sempre avrete il tempo che vorreste a vostra disposizione, poiché dovrete trottare, ma vi farà piacere un po' di azione, forse è il caso di fare un po' di moto...

Bilancia

Sembra una settimana che aggiunge un po' di pathos alla vostra comunicativa e che vi rende un po' insofferenti, facendovi attingere ad una serie di ricordi passati in cui trovate la maniera di sentirvi un po' a disagio con le dinamiche del presente, è semplicemente l'effetto di Mercurio, che iniziando la quadratura vi rende un po' più esistenzialisti, intanto la Luna piena in Gemelli sarà favorevole e voi potreste sfruttare questo passaggio per superare le vostre paure e rendervi conto che le vostre vicissitudini non sono poi così complicate come le vedete, il vostro animo sente il bisogno di contattare la più profonda parte di voi stessi e del partner, mentre Marte vi rinvigorisce di energie che probabilmente fanno aumentare il bisogno di piacere e di rendervi belli...

Scorpione

L'esuberante e focoso Marte si congeda da voi, lo rivedrete tra molto tempo, il vostro cielo è sgombro da una forza che si amate e vi è congeniale, ma che vi fa andare in escandescenza non poco, il vostro animo riflette la voglia di ricominciare a comunicare e a relazionarsi con il mondo in maniera distesa e comunicativa, non tarderà Mercurio a darvi man forte, ma sembra che la sua presenza in capricorno possa in qualche modo farvi sentire dei pesi esistenziali che ancora agitano emozioni nel vostro animo, è vero che avrete maggiore voglia di comunicare, ma non esagerate stressando gli amici con discorsi un po' troppo autoreferenziali, o intorno a vicissitudini che riguardano solo voi in maniera personale, godetevi invece la possibilità che vi ha dato Marte di uscire da un periodo di down restituendovi energia e forza, ora sta a voi procedere...

Sagittario

Cambio della guardia nei vostri gradi, il cielo vi fa audaci e vi rende decisamente pronti ed reattivi, va via Mercurio che vi ha reso comunicativi, ma anche diplomatici, ed anche un po' annoiati e stanchi di ripetere le stesse cose al lavoro e con il partner... ed arriva un focoso Marte che si accende nell' elemento fuoco della vostra natura zodiacale, vi renderà molto più selvaggi ed maggiormente in contatto con la parte animale del vostro segno, che diventerà più passionale del solito, ma anche più spigoloso, quindi attenti a non ferire gli altri e sopratutto il partner sopratutto nei giorni in cui la pienezza della Luna in opposizione dal segno dei Gemelli renderà evidenti le cose che non vanno, pazientate e sopratutto approfittate della possibilità che vi da la Luna di guardare veramente dentro il vostro rapporto di coppia...

Capricorno

Date il benvenuto al nuovo ospite nei vostri gradi, il brillante Mercurio infatti farà una sosta in compagnia della bella Venere nei vostri gradi, conviveranno nel vostro segno quindi la bellezza della Dea dell' amore e dei legami, e l'acuto senso chiarificatore del furbo Mercurio, ottimi come elementi da usare nel quotidiano, per riprendere dialoghi a lungo sospesi o per addolcire la comunicativa al lavoro, il vostro cielo vi permetterà inoltre di riflettere su come rendete un po' troppo oggettivi a volte i sentimenti e su come invece un planare leggero sulle questioni affettive, pur non essendo la soluzione, faciliterebbe sicuramente la sua conquista , avete un ottimo materiale da gestire per adesso, cercate di trovare il punto comune e gestire bene e con diplomazia la condizione generale della vostra esistenza affettiva, del resto per adesso siete stati i numeri uno in amore nello zodiaco...

Acquario

Siete il segno che più di tutti ci guadagna da questi cambiamenti planetari che anima il cielo di questa settimana, dopo le noie insopportabili che Marte vi ha dato adesso il pungolante pianeta che fino all' ultimo giorno del suo transito in Scorpione vi ha dato noie decide di diventare amico e vi conferisce energia entusiasmo e vigore come non mai, il vostro cielo è decisamente più pieno di calore e simpatia, molti meno ostacoli in generale, mentre Giove vi suscita nuovi interessi e nuove glorie alle quali andrete incontro festanti e pieni di incuriosito entusiasmo, del resto tutto ciò che è nuovo ha su di voi un'enorme presa, intanto in amore sempre pieni di fascino, distratti e quasi non curanti risulterete corteggiatissimi, mentre la Luna piena nell'amico segno dei Gemelli risulterà un bellissimo trigono illuminante e denso di magia, consapevolezza, illuminante e pieno di ritrovata energia d'aria, quell'elemento a cui appartenete che tutto abbraccia ma che si rende imprendibile e libero...

Pesci

I cambi della guardia dei pianeti per voi sono molto legati al concetto di mutua reciprocità... ebbene, se per lungo tempo la comunicazione è stata ostacolata e non si riusciva ad avere interlocutori intelligenti ecco che la vostra realtà comincia a migliorare di molto con la configurazione amica di Mercurio a partire da questa settimana, mentre fino a poco tempo fa Marte vi rendeva passionali ed affascinanti più del solito adesso i suoi dispetti dal regime di quadratura che ha configurato vi mette a dura prova esortandovi a concentrarvi sul pratico e finire dei lavori a lungo sospesi, prendere delle decisioni e non sentirvi inseguiti dalla fretta ma soltanto dall' impellenza a cui vi obbligano i pianeti e quindi le scelte che avete compiuto, forza seppure su certi fronti si dovrà fare attenzione, su altri ci sono nuovi aiuti...

