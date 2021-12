L'oroscopo di oggi, domenica 12 dicembre: Cancro, attento all'impulsività

L’oroscopo di Barbanera di oggi, domenica 12 dicembre 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

I buoni rapporti tra Luna e Saturno e la serietà con cui vi siete comportati vi faranno guadagnare punti preziosi anche agli occhi degli altri.

Toro. 21/4 – 20/5

Lieve calo energetico, ma potete approfittare della domenica per dedicarvi al riposo e al relax, del tutto al riparo dallo stress dell'ufficio.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Dinamici e scattanti grazie alla Luna nel propulsivo Ariete, non potete proprio pensare ad una giornata in pantofole davanti alla televisione.

Cancro. 22/6 – 22/7

Potreste essere un po' troppo impulsivi e prendere pur non volendo un bell’abbaglio per via della Luna in quadratura con il vostro cielo.

Leone. 23/7 – 23/8

Pronti per le novità portate dal trigono lunare. Aprite la mente e preparatevi ad essere ricettivi ai possibili cambiamenti, tutti positivi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Il tran tran quotidiano viene interrotto dalla domenica. Sfruttate ogni momento per stare con le persone che amate e per ritagliarvi i vostri spazi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La concentrazione non è il massimo, complice la Luna nel vostro segno opposto e forse un po' di stanchezza arretrata da dover smaltire.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Le faccende domestiche portano via parecchio tempo se in famiglia è soltanto una persona a doversene occupare: meglio imparare a collaborare.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Evaderete da ogni condizioni difficile con la quadratura del sole con Nettuno Se non altro con la fantasia, siete padroni al 100 per cento.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Anche se non tutte le ciambelle vi riescono con il buco, non ne farete un dramma: al massimo a colazione cambierete il menù senza batter ciglio.

Acquario. 21/1 – 19/2

Un amico vi ringrazierà apertamente per la fiducia che gli avete concesso, visto anche l'appoggio del sestile della Luna con il serio Saturno.

Pesci. 20/2 – 20/3

L'aperta ostilità del Sole nei confronti di Nettuno non vi permette di avere sempre il giusto senso pratico nel risolvere piccoli conflitti.

