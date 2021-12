L'oroscopo di oggi, sabato 11 dicembre: l'Ariete in cerca di riposo

L’oroscopo di Barbanera di oggi, sabato 11 dicembre 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Il weekend arriva al momento giusto dato che le vostre energie non sono al 100 per cento e dopo una settimana stressante ci vuole riposo.

Toro. 21/4 – 20/5

Chiacchierare del più e del meno può essere molto divertente, tuttavia dovreste fare attenzione ad un atteggiamento a volte troppo superficiale.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Non prendetevi troppo sul serio se non volete trascorrere momenti di pesantezza. Preferite un occhio critico e divertito anche nei vostri confronti.

Cancro. 22/6 – 22/7

Approfittate di intuizioni profonde e veritiere grazie alla medianica luna in Pesci che vi guiderà verso scelte sagge e molto precise.

Leone. 23/7 – 23/8

Questioni irrisolte vi tengono sulle spine, ma date tempo al tempo e ben presto vi apparirà chiara la soluzione senza aver fatto quasi nulla.

Vergine. 24/8 – 22/9

Arrivate a un punto comune anche se dopo un acceso e coinvolgente dibattito. La Luna in opposizione non vi rende forse le cose più semplici

Bilancia. 23/9 – 22/10

È piuttosto facile incolpare l'ultimo arrivato se non ha abbastanza esperienza. Evitate critiche se non volete essere tacciati di presunzione.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Il trigono Luna-Marte vi dona incredibile forza e ferrea volontà nell'affrontare anche le difficoltà, avete una marcia in più, statene certi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Mercurio in sestile con Giove vi consiglia di essere tolleranti in quelle circostanze in cui non andate d'accordo con il vostro interlocutore.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Occhio ai flirt momentanei e passeggeri suggeriti dalla congiunzione di Venere con Plutone: magari non vale nemmeno la pena rischiare.

Acquario. 21/1 – 19/2

L'abilità dialettica e scientifica di Mercurio in ottimi rapporti con Giove vi sarà molto utile nelle situazioni in cui dimostrerete superiorità.

Pesci. 20/2 – 20/3

Ancora per oggi in compagnia della Luna avrete grandi energie grazie al trigono con Marte, ma non sempre saprete come utilizzarle al meglio.

