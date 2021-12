L'oroscopo di oggi, venerdì 10 dicembre: Gemelli, attenti ai doppiogiochisti

L’oroscopo di Barbanera di oggi, venerdì 10 dicembre 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Seguite le vostre intuizioni senza pensare al giudizio delle persone che avete vicino: non tutti ragionano allo stesso modo, questo è certo.

Toro. 21/4 – 20/5

La vivacità che vi mancava va la porta in dono il sestile tra Luna e Urano. Ora avete una marcia in più per sorpassare i vostri acerrimi rivali.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Qualcuno potrebbe fare il doppio gioco, cosa che non tollerate minimamente. Prendete la palla al balzo e smascherando subito senza pensarci vincerete voi.

Cancro. 22/6 – 22/7

Quella che prima vi sembrava soltanto un'idea strampalata potrebbe diventare un progetto interessante grazie alla medianica Luna in Pesci.

Leone. 23/7 – 23/8

Avete bisogno di maggiori spazi e quando questo non può accadere, vi sentite in trappola. La Luna indifferente poi fai il resto del lavoro.

Vergine. 24/8 – 22/9

Con la Luna in sosta nel vostro segno opposto, quella che prima vi sembrava una chiara direzione potrebbe diventare più fumosa e incerta.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Se le vostre energie non sono esagerate, meglio per oggi non volere intraprendere mille cose col rischio di non portarne a termine alcuna.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Anche se questo per voi è un periodo stressante, sapete anche come divertirvi. Occorre trovare il giusto equilibrio fra gli aspetti della vita.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Alcune cose non vanno e volete cambiarle a tutti i costi, animati dalla Luna. Certo, per alcune però non potete sperare di farcela da soli.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Luna in casa di Pesc, fa il tifo per voi. Ora dovete trovare le giuste persone alle quali affiancarvi. Mitigate il nervosismo e il disordine in casa.

Acquario. 21/1 – 19/2

Dopo giornate intense, l'energia potrebbe diminuire un po', dato che la luna vi abbandona proprio sul più bello. Ma voi non vi preoccupate.

Pesci. 20/2 – 20/3

Ringraziate la Luna che bussa alla vostra porta e vi dona insieme a Urano una ventata di novità, di energie positive e di romanticismo.

