I Me contro te a I Soliti Ignoti: Luì e Sofì vincono la puntata, ma la data del matrimonio resta segreta

Luì e Sofì vincono la puntata de "I Soliti Ignoti", indovinando "il parente misterioso", e riescono ad ottenere 14.400 euro da dare in beneficienza. I due youtuber siciliani ieri sono stati i protagonisti della trasmissione di Amadeus su Rai1 e, tra gag e battute, sono riusciti a conquistare il bottino finale.

Un percorso, quello dei Me contro Te, tortuoso con Sofì che più volte ha sottolineato il fatto che Luì non intuisse le identità. All'inizio Luigi Calagna e Sofia Scalia hanno indovinato il primo "ignoto", poi hanno collezionato una serie di errori ma, alla fine, grazie all'intuizione di Luì, che ha sostenuto che un "ignoto" riparasse auto elettriche, hanno conquistato 36 mila euro. Budget che, però, nell'indovinare il "personaggio misterioso", è sceso a 14.400, a causa degli aiuti richiesti.

Alla fine suspense: occorreva indovinare chi fosse la sorella del "personaggio misterioso". Luì e Sofì inizialmente erano molto indecisi ma alla fine i due youtuber, dopo aver escluso diversi concorrenti, hanno ipotizzato che potesse essere l'ignoto numero 4. Una scelta condivisa e che li ha visti vincere.

Chi si aspettava novità sulla data del matrimonio, però, è rimasto deluso. I Me contro Te non hanno svelato assolutamente il giorno in cui si sposeranno. La trasmissione è stata l'occasione, però, per pubblicizzare l'uscita del loro terzo film, "Me contro Te - Persi nel Tempo", che sarà al cinema dal prossimo 1 gennaio. E per i numeri raggiunti fin qui, Amadeus ha voluto "fare i complimenti" a Luì e Sofì "perchè stanno avendo un successo mondiale, dal 2014 caricano video su Youtube, hanno più di 6 milioni di iscritti e hanno raggiunto quasi 8 miliardi di visualizzazioni".

