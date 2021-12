L'oroscopo di oggi, giovedì 9 dicembre: i Pesci pronti ad andare in aiuto degli amici

L’oroscopo di Barbanera di oggi, giovedì 9 dicembre 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Grazie ad un equilibrato senso del giudizio, offertovi dalla Luna in Acquario, le decisioni riguardo ad una delicata questione saranno azzeccate.

Toro. 21/4 – 20/5

Tirate fuori le vostre abilità, nonostante qualcuno magari provi a più riprese a mettervi i bastoni tra le ruote. Non ci riuscirà facilmente.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Un corso professionale o di perfezionamento potrebbe aprirvi una rosa di possibilità che prima magari non avevate tenuto in considerazione.

Cancro. 22/6 – 22/7

Meglio non presumere nulla senza essere sicuri al 100 per cento di quello che affermate o le vostre parole vi si ritorcerebbero contro.

Leone. 23/7 – 23/8

Anche se il vostro desiderio di mettere in luce le vostre capacità non è andato a buon fine, vi rifarete un'altra volta. Evitate lamentele.

Vergine. 24/8 – 22/9

La differenza potreste farla voi stessi e in più di un'occasione. Non aspettate perciò che il primo passo lo facciano colleghi o amici.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La voglia di lavorare non è molta, ma per guadagnarvi del tempo libero tutto per voi siete disposti anche a fare qualche piccolo sacrificio.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Attenzione alle scelte poco prudenti a causa delle bizze tra Luna e Marte. Meglio andare sul sicuro e non farvi cogliere del tutto impreparati.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Con la mente sgombra da ogni preoccupazione, grazie al sestile lunare con Mercurio, avrete una marcia in più nella risoluzione dei problemi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con un bilancio preventivo eviterete di sprecare tempo e denaro in infruttuosi progetti. Ma se non siete più che esperti vi occorre un aiutino.

Acquario. 21/1 – 19/2

L'ottima congiunzione lunare con Giove vi regala un bel sorriso con cui far fronte alle alterne vicende senza farvi prendere dal panico.

Pesci. 20/2 – 20/3

Un amico vi chiede una mano e voi non aspettate un solo istante per correre in suo soccorso, magari anche soltanto con una lunga telefonata.

