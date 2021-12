L'oroscopo di oggi, mercoledì 8 dicembre: il Capricorno guarda l'albero di Natale del vicino...

L’oroscopo di Barbanera di oggi, mercoledì 8 dicembre 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

L’arrivo della Luna in Acquario vi rimette immediatamente di buonumore. E anche se avete mille impegni, non vi prenderanno poi più di tanto.

Toro. 21/4 – 20/5

La Luna litiga con Urano e voi, presi nel mezzo, non sapete più come muovervi. È dura farvi ragionare, anche quando è quasi certo che sbagliate.

Gemelli. 21/5 – 21/6

L'appoggio della Luna nell’arioso Acquario è decisivo se state per affrontare un test o un esame o anche semplicemente un importante colloquio.

Cancro. 22/6 – 22/7

Il senso del denaro non vi manca. E se anche non riuscite a risparmiare troppo, sapete come rimpinguare le tasche, dedicandovi agli affari.

Leone. 23/7 – 23/8

Con la Luna in sosta nel segno opposto, il vostro senso del giudizio potrebbe non essere al 100 per cento. Prima di pronunciare sentenze, pensateci.

Vergine. 24/8 – 22/9

Se siete in ritardo con le pulizie domestiche, dovrete utilizzare la buona volontà e tanto olio di gomito per far tornare tutto splendente.

Bilancia. 23/9 – 22/10

In forma smagliante grazie all'arrivo della Luna in Acquario. Potete contare su una visuale ampia e serena: prendere decisioni sarà facile.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Cercate di mitigare con il buon senso le esagerazioni e gli eccessi di Marte nel vostro segno, in quadratura con Giove, o vi caccerete nei guai.

Sagittario. 23/11 – 21/12

L’armonia Sole-Luna eliminerà ogni apprensione e ogni conflitto con amici e parenti. Si respira aria serena in casa e voi ne siete gli artefici.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Presi da smania di perfezionismo, non volete che il vostro albero di Natale abbia meno luci di quello dei vicini. Ma l’erba del vicino, si sa...

Acquario. 21/1 – 19/2

Giornata non proprio rilassante, in cui lo stress potrebbe portarvi a fare il passo più lungo della gamba. Seguite la prudenza saturnina, non siete in grado di reggere una parte che non è la vostra se non per un tempo limitato.

Pesci. 20/2 – 20/3

Le energie mentali non mancano, ma dovreste raffinare le scelte. Non prendetevela con qualcun altro se si tratta di una vostra responsabilità.

© Riproduzione riservata