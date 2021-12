Oroscopo settimanale: Bilancia al top, fortune improvvise per l'Acquario

Settimana piena di aspetti molto diversi tra loro che impegnano i dodici segni dividendosi in gruppi che subiscono influenze un po' diverse tra loro. Plutone e Venere si abbracceranno e cercheranno viscerali verità, Mercurio e Sole daranno voce ai non detti, Nettuno riaccenderà il sentimento e la fantasia, mentre Giove avrà ancora una volta il suo favorito... buona settimana a tutti!

Ariete

Un ultima settimana di pazienza per tutto ciò che riguarda le energie marziane che saranno di nuovo dalla vostra parte dalla prossima settimana. Per natura non vi manca l' iniziativa e siete sempre pronti a capitanare gruppi ed eventi, ma l'assenza di Marte sembra avervi privato di uno spazio di manovra autonomo e vi sentite di sottostare in qualche modo a tempi ed esigenze altrui. Ma non temete, nuovi risvolti vi attendono, un ultima settimana di attesa e finalmente dinamiche affettive e sentimenti intensi infine trionferanno ancora una volta. Vi potrà capitare di sentirvi confortati nell'abbraccio e nella comprensione di un amico, ma non rincorrete in questo momento persone che vi negano comprensione e sostegno...

Toro

È una settimana molto complessa ed importante per il Toro, sarà Plutone maestro del recondito del nostro animo a farvi sentire le viscere e la forza delle vostre ataviche pulsioni. È un momento di grande verità e presa di coscienza, molti di voi si troveranno davanti a delle evidenti verità, altri avvertiranno una trasformazione avvenuta la cui presa di coscienza assicura un superamento del passato a pieno titolo, altri ancora si sentiranno irrimediabilmente attratti da qualcuno di nuovo e si potranno scatenare grandi passioni, e sarà proprio la bella Venere sul finire della settimana a darvi la forza che vi serviva per costruire un legame serio e duraturo...

Gemelli

Anche per voi la settimana sembra un po' in attesa di qualcosa. Nel vostro caso Mercurio sta per illuminare di nuovo il vostro animo sempre alla ricerca di nuovi stimoli, e dopo una certa noia di inizio settimana con l'apporto di Mercurio il vostro cielo esigerà chiarezza nella confusione e verità laddove alcuni rapporti necessiteranno di una revisione. Forse il vostro modo di fare scanzonato e leggero ha fatto sì che qualcuno non cogliesse fino in fondo la proporzione delle vostre istanze, mentre la condizione generale in cui vi muovete vuole fare luce almeno sul rapporto con voi stessi. Intuitivi e caparbi e con la sensazione di aver tralasciato qualcosa nel week end troverete nuovi stimoli per interessarvi a qualcosa di nuovo…

Cancro

Ultima settimana di Marte a favore che ha acceso molto il vostro animo, che ha esteso i vostri sentimenti e le vostre azioni in maniera solare e gaudente. Il vostro cielo vi mette nelle condizioni di godere ancora di una serie di creative energie, un po' pasticcione per dirla tutta, ma sempre pieni della vostra impronta sentimentale intensa e coraggiosa. Il vostro cielo si riorganizzerà nel fine settimana quando una Venere plutonica vi permetterà di scavare nel profondo ed esaminare dove vi siete sentiti poco presenti e riconoscere dentro di voi che forse in alcune relazioni amicali ed amorose potevate dare quel di più che poteva fare la differenza. La bella notizia è che siete ancora in tempo per rinvigorire le vostre relazioni e darvi con tutto il sentimento che sentite...

Leone

Un Leone un po' anomalo questo fine settimana. Proprio voi che sentite il bisogno di sentirvi sicuri e di conferme, forse perchè avete dato tanto, forse perchè in genere siete proprio voi quelli che riempiono di certezze e chiarezza tutto ciò che hanno intorno, è il segno del Sole del resto il vostro, ma anche le forti personalità è naturale che a volte abbiano bisogno come tutti di una ricarica di energia ed affetto che vi faccia sentire bene e al sicuro. Bene, non mancheranno partner accudenti, familiari prodighi, ed amici sinceri a ricordarvi che siete amati, è una settimana in cui Venere necessita di diventare analitica e piena di desiderio di scavare a fondo per cercare una motivazione assoluta per i vostri sentimenti. Coraggio, è in fondo un bel momento, intanto ricaricate le batterie che tra qualche settimana ci saranno novità al lavoro...

Vergine

Magari qualche cambiamento recente al lavoro vi ha destabilizzato e vi sentite un po' insicuri e desiderosi di affermare molto di voi stessi in questo momento storico. Stranamente sembrate voler ribadire a gran voce quello che pensate e quanto o come desiderate legittimare la vostra posizione, ma non sarà il modo in cui vi rivolgerete ad altri che vi darà sicurezza, piuttosto la maniera in cui saprete dire a voi stessi che state bene e che nonostante le timidezze e l'attimo di smarrimento che per adesso molti di voi potrebbero avvertire vi sentite bene con voi stessi. Il vostro cielo inoltre parla di tantissime evoluzioni che hanno a che fare con amore e desideri, visto che nel week end cessa di darvi fastidio tutto ciò che vi faceva sentire non efficaci nella comunicazione in amore ed in altre relazioni. Anche Venere diverrà più compatibile e viscerale ed i vostri sentimenti avranno finalmente il giusto spazio...

Bilancia

E a chi se non voi i cervellotici ed analitici aspetti di questa settimana non potrebbero essere più congeniali...?! Sempre alla ricerca di verità e di grandi conferme sarà una settimana molto più che vantaggiosa per riuscire a concludere affari davvero importantissimi, per avere grandi conferme in amore che presuppongono prospettive e progetti davvero epocali. Il cielo inoltre vi mette in contatto con qualcuno che non sentivate da tempo e vi permetterà di risolvere annose questioni su cui si prospettano sviluppi interessanti. Ancora una volta il vostro momento riflette la natura del vostro carattere, sarete soddisfatti per un senso di ordine e di verità che questa settimana troverete intorno a voi...

Scorpione

È l'ultima settimana per quest'anno in cui ospitate Marte nei vostri gradi. È un pianeta che vi appartiene e da cui traete molta energia. Marte ha avuto il talento di farvi toccare con mano dei risultati che sono compendio di una serie di percorsi, sappiate riconoscere la lezione che vi lascia, impegno dove le situazioni sorridono, e distacco da ciò che non fiorisce. Il vostro cielo vi ha resi più spartani e più veloci data l'inevitabilità di questo transito, vi sorprenderà scoprire che qualche conoscenza fatta anzitempo vi sorriderà proprio intorno al week end quando la bella Venere abbraccerà visceralmente Plutone. Questo ulteriore transito vi inviterà a riprendere il controllo delle emozioni e a concentrarlo nella vostra vita privata rimanendo più discreti e misteriosi con tutti...

Sagittario

Per voi e per i Pesci questa settimana è un discorso a parte, visto che sarà Nettuno a gestire una forte influenza che ha a che fare con sogni, fantasia, e grande rivoluzione sentimentale ed emotiva, molti progrediranno lungo un percorso interiore davvero felice, altri si confronteranno con i partner e decideranno per progetti comuni. Sognare in questa fase sarà la prova di quanto credete nella vostra vita, in voi stessi e nelle relazioni che avete messo in piedi. Il vostro cielo vi vuole di nuovo dinamici ed attivi, siate pronti a cogliere nuove opportunità e la possibilità di rendere concreti progetti che sembrano implicare futuri cambiamenti. Carriera ed amore forse dovranno scindersi, anche per dare il giusto spazio ad ogni individuo che costituisce una coppia..

Capricorno

Settimana molto importante che vi vede come al solito al lavoro sul... lavoro. È infatti un momento in cui molti di voi stanno varando nuove strategie e diverse tecniche di approccio, soluzioni nuove in cui credete che vi serviranno ad ottimizzare la vostra resa lavorativa. Intanto, è bello vedervi ancora impegnati con Venere, a cui darete lo spazio che esige, innamorati e romantici più che mai vi state sempre più abbandonando all'amore, alle sensazioni nuove alle condizioni più belle che sentite di provare in fondo al cuore. Sarà solo il dispettoso Marte a volervi incastrare in qualche impegno un po' condizionante, ma opterete per fare in modo che la vostra realtà possa in qualche modo trasformarsi rivendicando l'esigenza libera e non condizionata da certi impegni che mal sopportate...

Acquario

A voi pensa Giove! Il re dei pianeti con la sua influenza di abbondanza, morbidezza e fluidità vi darà un aiuto forte ed incisivo, il vostro cielo esige da voi un'imperiosa presa di posizione. Non fatevi consigliare, ma dirigete, non affidatevi ma fidatevi di voi stessi, tirate fuori il vostro proverbiale decisionismo ed organizzate tutto intorno a voi in maniera che si generi il movimento veloce che desiderate. Il vostro cielo inoltre vi rende permeabili a fortune improvvise e ad idee risolutive che verranno dal nulla. Quando un pianeta come Giove si muove a favore è utile sfruttarlo al massimo e concludere quante più cose possibili con successo, è anche un pianeta molto affascinante che vi potrebbe catapultare in un bell'ambiente ed in buona compagnia...

Pesci

Come per il Sagittario anche voi siete dominati dall'influsso di Nettuno, ma con un Mercurio dispettoso che vi destabilizzerà non poco. Il vostro cielo vi consentirà di fare del vostro meglio per riuscire a difendere i vostri sentimenti e la maniera di vivere. Il cielo non vi lascia da soli ad affrontare un momento di disputa volendovi però suggerire che se qualche incomprensione si manifesterà potrebbe semplicemente essere la voglia di chi è interessato a voi di mettervi alla prova per essere più sicuro delle vostre motivazioni. Non chiudetevi allora subito in difesa ma cercate di capire perchè sarà importante essere forti dei propri sentimenti e mostrarvi sicuri, la dolcezza e la profondità dei sentimenti che vi distingue vi porterà a vivere un bellissimo week end da vincitori...

