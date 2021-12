L'oroscopo di oggi, sabato 4 dicembre: Scorpione, energia da indirizzare

L’oroscopo di Barbanera di oggi, sabato 4 dicembre 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Il passaggio lunare nel segno del Sagittario vi rimette in sesto in un baleno, se ultimamente avete avuto poca energia e poco entusiasmo.

Toro. 21/4 – 20/5

Finalmente la Luna vi lascia in pace e non dovrete più lottare troppo per far valere le vostre idee in ufficio o in casa. Meglio davvero così!

Gemelli. 21/5 – 21/6

L'indifferenza e l'apatia solo ben peggio di un piccolo scontro, anche se acceso. Siete sotto il tiro della Luna nel vostro segno opposto.

Cancro. 22/6 – 22/7

Offrite all'altro più della vostra semplice presenza. Anche se potete partire da solide basi, c’è bisogno di dialogo per costruire il futuro.

Leone. 23/7 – 23/8

Sapete benissimo come mettervi in luce rispetto agli altri e questo vi fa guadagnare punti preziosi. Ringraziate la Luna in un segno di fuoco.

Vergine. 24/8 – 22/9

Un piccolo ritardo e già diventate scontrosi. Colpa della quadratura lunare o di un pizzico di gelosia. Non ve la prendete troppo per così poco.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Condividere una vostra personalissima idea originale non è mai stato tanto facile grazie all'armonia della Luna, benevola nei vostri confronti.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Certo, l’energia non vi manca, anzi... Spesso però non sapete come indirizzarla in maniera costruttiva e vi lasciate trascinare dalla corrente.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La congiunzione solare con la Luna denota il vostro sforzo per raggiungere l'armonia desiderata, ma per obiettivi elevati occorre tempo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Un eccessivo autocontrollo potrebbe non giocare a vostro vantaggio personale in più di un'occasione, meglio lasciare andare un po' la presa.

Acquario. 21/1 – 19/2

Comportatevi sempre in maniera leale, come suggeritovi dalla Luna in sestile con Saturno e non vi troverete a dover affrontare scomode complicazioni.

Pesci. 20/2 – 20/3

Affrontate una piccola delusione a portata della quadratura lunare con Nettuno senza farvi prendere dal panico e col sorriso sulle labbra.

