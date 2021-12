L'oroscopo di oggi, giovedì 2 dicembre: energia Cancro, chance Gemelli

L’oroscopo di Barbanera di oggi, giovedì 2 dicembre 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Per risollevare le sorti all'interno della coppia occorre usare tutta la vostra fantasia. Riaccendete la passione e l'intesa reciprocamente.

Toro. 21/4 – 20/5

Se la decisione di un altro non vi va a genio, potete sempre ribellarvi, seguendo l'impulso dell'eccentrico Urano in opposizione alla Luna.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Trovarsi nel posto giusto nel momento giusto: che altro potete chiedere di più? Poi spetta a voi però cogliere al volo un'ottima chance.

Cancro. 22/6 – 22/7

La vostra energia è ottima grazie all'arrivo della Luna in Scorpione. Non avete scuse per restare in panciolle sul divano davanti alla tv.

Leone. 23/7 – 23/8

Anche se non avete ricevuto il giusto compenso per il vostro impeccabile lavoro, non preoccupatevi troppo: ogni cosa a suo tempo, senza fretta.

Vergine. 24/8 – 22/9

Recepite idee e innovazioni e rielaboratele secondo il vostro gusto personale grazie al sestile lunare. Le intuizioni vanno seguite sempre.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Non è sempre facile andare d'amore e d'accordo, specie se ognuno pensa soltanto a tirare l'acqua al proprio mulino e non al benessere generale.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Il favore della Luna che gioca in casa vostra, alleata con Nettuno e con Venere, vi darà la possibilità di esaudire i vostri sogni senza sforzo.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La voglia di stare soli potrebbe tornare fuori in un momento in cui gli elevati ideali si scontrano con le dure leggi della vita sociale.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Favoriti dagli ottimi rapporti della Luna con Venere, non potrete esonerarvi da romantiche visioni, salvo poi dover tornare sul concreto.

Acquario. 21/1 – 19/2

Le occhiatacce di Saturno nei confronti della Luna in Scorpione non sono un bel biglietto da visita, specie se state facendo nuove conoscenze.

Pesci. 20/2 – 20/3

Gli stimoli piacevoli non mancano grazie alla voglia di esplorare nuove frontiere e nuovi territori che la Luna e Nettuno vi mettono in corpo.

