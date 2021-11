L'oroscopo di oggi, lunedì 29: Gemelli, i segreti vengono a galla

L’oroscopo di Barbanera di oggi, lunedì 29 novembre 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Il bel trigono di fuoco del Sole in Sagittario è un pieno energetico che vi solleva dandovi una bella mano a concludere tutto presto e bene.

Toro. 21/4 – 20/5

Aria di battaglia con il partner, anche se di fatto non sussistono colpe o mancanze così importanti per cui recriminare. Tutta colpa di Marte opposto.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Una luna aerea facilita i rapporti di coppia e di famiglia, ma con il Sole in opposizione se un segreto c'era, ora verrà a galla spontaneamente.

Cancro. 22/6 – 22/7

Romantico e appassionato il trigono acquatico Marte-Nettuno che vi coinvolge. Tanto miele nella coppia, ma con quel pizzico di spezie che dà più gusto.

Leone. 23/7 – 23/8

Se il lavoro vi offre l'opportunità di un trasferimento, pensateci su: buone prospettive in vista per chi ha il coraggio di allentare le radici.

Vergine. 24/8 – 22/9

Lunedì soddisfacente improntato alla creatività e ad un uso equilibrato delle proprie forze. La Luna pone l’accento sulle finanze.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Giornata in compagnia di una Luna protagonista in buoni rapporti col Sole nel Sagittario. Segno ottimista, comunicativo e viaggiatore.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Sensibilità in discesa con la Luna immobile in dodicesima casa. Una sferzata di energia e ottimismo vi arriva da Marte, nel segno armonico a Nettuno.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Messaggi in arrivo ma non così chiari come vi aspettereste. Quel filo di ambiguità vi tiene col fiato sospeso, scatenando in voi una serie di dubbi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Le tensioni si stemperano, una volta arrivati al lavoro, dover l’ambiente dinamico e molto simpatico cancella la vostra ansia da prestazione.

Acquario. 21/1 – 19/2

Gli amiconi di oggi sono il Sole e la Luna, ma non solo: sono davvero molti gli amici che vi apprezzano e sono disposti a darvi una mano se serve.

Pesci. 20/2 – 20/3

Da soli combinate poco, ma inseriti nel gruppo fate il vostro dovere. La mente vaga altrove, perciò ogni tanto occorre richiamarvi all'ordine.

© Riproduzione riservata