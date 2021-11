Oroscopo della settimana, sogni e speranze per tutti i segni: per l'Ariete uscite toccasana

Nettuno il pianeta dei mari, della fantasia e della psiche riprende finalmente il suo moto diretto permettendo di nuovo ai sogni di investire di dodici con una dolce marea piena di speranze, settimana di Luna Nuova intanto che permetterà a molti sentimenti di rinascere a nuova vita...

Ariete

A distrarvi questa settimana ci penseranno il Sole e Mercurio che albergando nello stesso elemento che vi è proprio, il fuoco, vi spingono a dare nuova energia alle relazioni, alla comunicazione e a tutto ciò che può riguardare un benessere generale, le uscite saranno un toccasana la relazione con il prossimo diventa davvero felice e piena di nuovi entusiasmi, ma se ancora dentro di voi vi sentirete incompleti e sempre un po' insoddisfatti dato il poco appoggio del pianeta Marte disperso ad una distanza poco conveniente, sarà proprio il week end a determinare un decisionismo ed una chiarezza di idee che vi darà la chiarezza strategica di cosa c'è da fare, un consiglio di un amico sarà quanto mai prezioso!

Toro

È una settimana densa di ispirazione, quasi magica, proprio voi che non rinunciate mai ad essere immediati e concreti, non sempre vi abbandonate a sogni o follie momentanee, eppure gli astri gestiscono un forte flusso di ispirazione marina e nettuniana che vi avvolgerà facendovi respirare un' atmosfera davvero piacevole, sentimenti che si svelano e si mettono in contatto con qualcosa di sopito in voi, come se una piacevole storia fosse riuscita a diventare realtà dal fiabesco a cui apparterrebbe, per molti potrà verificarsi una fase di grande emozionalità e di spiritualità, per altri un senso artistico e creativo maggiore, bellezza insomma attorno a voi, abbracciate quindi questa settimana come un piacevole momento di ricongiunzione con i vostri sentimenti più profondi...

Gemelli

È una settimana densa e pienissima, il vostro cielo con il Sole e Mercurio in opposizione sembra inondarvi di una serie di impegni che difficilmente vi lasceranno decidere come impiegare il tempo, niente spazio alla noia, ma gli astri vi raccomandano di non esagerare, Mercurio in opposizione è praticamente il detonatore per voi di una frase di troppo che potrebbe fare detonare la conversazione con qualcuno, non stuzzicate con la vostra mordace e ridanciana dialettica, il vostro cielo vi lascia però anche degli impegni mondani a cui giocoforza prendere parte, me non vi deluderanno, in amore tutto sembra portarvi verso una definizione di calma e di quiete che desiderate fortemente, anche a prezzo di un minore dinamismo, l' unica controindicazione della settimana sarà la stanchezza...

Cancro

La dimestichezza all' intuito , alla fantasia, ai sogni è sempre stata una delle vostri migliori doti, il vostri cielo infatti attinge da movimenti planetari collaterali, una nuova forza, vi sentirete pieni di romanticismo e delicatezza, ancora forse un po' limitati nell' agire e nel prendervi cura come dovreste dei vostri affari pratici, ma è un tempo in cui si può tranquillamente tergiversare, cullatevi dunque con i sentimenti e la fantasia, nelle vostre vite aver imparato a saper aspettare senza temere che le cose non avvengano è un grande passaggio evolutivo e molti di voi lo hanno compiuto sotto transiti davvero difficili, utilizzate questa nuova maturità per eleggervi a capitano coraggiosi del vostro mare, che, non essendo in tempesta , vi aiuterà a naufragare dolcemente...

Leone

Ruggente e graffiante il cielo per voi, seppure siete molto stressati e pieni di cose da fare, vi sentirete molto a vostro agio con questo climax di energie ascendenti che vi danno nuovo smalto, tanti pianeti collaborano ad influssi disparati, che vi fanno sentire di nuovo piacenti e piacevoli, forse una persona speciale vi guarda con quello sguardo che sapete apprezzare, e vi gratifica, vi sentite più disponibili, creativi e pieni di amore, vi piace la vostra vita, ma volete ancora farvi solleticare da piacevolezze che da tempo non gustate, ancora una volta sua maestà re Leone si sente come ciò che per natura è portato ad essere, un centro radiante di energia, nuovi desideri vi titillano, e vi sentite finalmente di parlare la stessa lingua con i pochi della vostra razza con cui vi sorprendete sempre più di dialogare, le stelle augurano ad ognuno di voi un partner attento che sappia seguirvi e darvi sempre quegli stimoli irrinunciabili...

Vergine

È la settimana di un grande ed inevitabile risveglio per voi, il grande Nettuno dalle potenze mareomotrici è pronto ad investirvi con ondate di consapevolezza e di emozione troppo a lungo tenute alla larga dal suo moto retrogrado, ritroverete il vero contatto con voi stessi e tutto ciò che tenevate dentro finalmente sarà libero di fluire e di procurarvi quella deriva sensoriale di cui avete tanto bisogno, sarà un nuovo moto di emozioni che bramano dalla voglia di costruire per voi una nuova rotta un nuovo viaggio verso approdi lontani, l' amore tra tutti sarà il sentimento che metterete in discussione, e troverete che la sicurezza che tanto cercate dovrà valere l' ancora che getterete quando approderete al lido che vi farà veramente stare bene, il vostro cielo sempre alla ricerca di verità troverà nelle onde del mare interiore l' isola felice che da tempo cercate, o almeno vi indicherà la rotta per raggiungerla, buon vento allora!

Bilancia

È una bella settimana per voi che spinti da un forte ed efficacissimo influsso di Sole e di Mercurio compatibili riuscirete ad esprimere benissimo ciò che volete e a concludere importanti passaggi professionali che riguardano la vostra realtà, fate del vostro meglio per migliorare anche i rapporti personali con questa stessa carica comunicando con il partner in maniera diversa, da mercoledì l' ondoso Nettuno riprende il suo moto, carico per voi di speranze chiarificatrici e di desideri per nulla velleitari, ma importanti e basati sulla ricerca di una realtà migliorativa, l' aspetto inoltre favorirà una fortissima volontà di credere in voi stessi, nel futuro e nella battaglia che vi sembra di condurre per qualcosa di costruttivo ed utile, intanto vi sorride il mondo degli affari...

Scorpione

È Marte ciò che vi rimane dopo una lunga riflessione, nei vostri gradi infatti il vostro pianeta alimenta energia ma anche un po' di tensione, forse avete ottenuto le risposte che volevate, ma non concentratevi troppo su quanto queste vi possano o meno piacere, il vostro cielo ha bisogno di nuovi spazi che non siano sempre quelli ripetitivi da pensieri fissi che non lasciano spazio ad altri, forse è arrivato il momento di abbandonarsi al potere del vostro elemento che rappresenta i sentimenti, l' acqua, del resto questa settimana con il novilunio, e la ripresa del moto diretto di Nettuno ci si prepara a nuove morbidezze e qualcosa di nuovo in questo week end che promette di essere davvero sorprendente, non riempitevi di mondanità poco produttive, ma scegliete dove investire bene e costruttivamente il vostro tempo, magari in dei contesti che per natura vi somigliano un po' di più evitando ansie da prestazione e situazioni non sempre appropriate...

Sagittario

Protagonisti più che mai questa settimana, non solo perchè è il vostro periodo, ma anche perchè sabato la Luna si compirà nuova nei vostri gradi, dandovi un forte senso di rinascita di inizio nuovo e pieno di vigoria e speranze, il vostro cuore sempre caldo e generoso intanto è scaldato dal Sole e da Mercurio che vi rende brillanti e pieni di energia da investire, scegliete voi in quale direzione, è un tempo prezioso e quanto mai favorevole questo, vi farà bene sentirvi in totale allineamento con i vostri sensi, istinti, mente, fisico e tutto ciò che vi riguarda che ritroveranno sinergia e cooperazione, intanto si svela un sentimento che non vi aspettavate di provare dentro di voi per qualcun altro, il cielo vi indirizza a nuove mete lavorative che porteranno il cambiamento tanto atteso, folleggerete con amici questo fine settimana che lascerà spazio anche ad una grande romanticità..

Capricorno

Non vi si vedeva da tempo così romantici ed in armonia con il mondo, Venere nei vostri gradi fa in modo di rendere perdurante questa sorpresa affettiva che state vivendo, se in più valutiamo che la romanticità di una Luna Nuova vi colpirà proprio in dodicesima casa, luogo dove risiede molta parte del vostro io emotivo celato e nascosto, darà un' ulteriore carezza romantica a questa condizione che sembra descrivere uno stato quasi di grazia, intanto al lavoro dovrete decidere cosa fare, ed ammettere con voi stessi che forse siete stanchi e vorreste fare qualcosa di diverso che vi somigli di più, augurandovi che questo anelito diventi realtà per molti di voi godetevi pure la condizione di assoluta leggerezza e di continuità affettiva nella quale siete immersi, non esigendo altro dal partner che siano solo libero di esprimersi per ciò che realmente è, voi detestate la rappresentazione non autentica del carattere...

Acquario

Un vero e proprio toccasana per voi il transito del Sole e di Mercurio amici, mentre vi barcamenate in situazioni davvero complicate da gestire per chi normalmente non ha un carattere elettrico come il vostro, ma state contenendo molto bene, visto che i pianeti gestiscono una vera e propria ristrutturazione della vostra esistenza, la notizia più positiva è che il grande Nettuno ricomincerà il suo moto diretto, quindi preparatevi a dare sfogo ad una delle vostre principali attitudine, la fantasia, e a sognare ciò che di bello in maniera visionaria ed avanguardista vorreste fosse investito il mondo, con la vostra percezione del futuro vedrete una serie di miraggio possibili che vi darete da fare per concretizzare, nonostante la fatica prevista da qui a febbraio, intanto anche la Luna Nuova vi è amica e si accendono fantasie, incontri e passioni nuove, che parlano la vostra lingua in maniera diretta e chiara, un week end all'insegna dei sentimenti che sembravano in vacanza...

Pesci

Finalmente il vostro pianeta ricomincerà a solcare il cielo stellato in maniera diretta, smettendo di distorcere la vostra fantasia, non facendovi più subire una serie di sentimenti poco felici, e riaccendendo quella bellissima magia fascinosa che è tipica del vostro sguardo, è arrivato il momento di vivere e di smetterla di sopravvivere, l' ultimo passaggio che vi aspetta come liberazione è la quadratura della Luna Nuova, nulla vi impedirà di sentirvi rinati, ma dovrete decidere come porvi e come riprendere ad essere voi stessi dando un' immagine nuova e più sicura ed efficace, che vi porterà ad essere sempre presenti in maniera incisiva nelle vostre relazioni, decidendo anche in taluni casi di abbandonare quelle che ritenete improduttive, ben altri sogni vi aspettano ed adesso saprete anche immaginare il futuro roseo che vi aspetta senza le ombre di un incubo che insidia un dolce sonno...

