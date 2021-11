L'oroscopo di oggi, domenica 28: Toro, Marte soffia sul fuoco della gelosia

L’oroscopo di Barbanera di oggi, domenica 28 novembre 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Spirito collaborativo per questa domenica: merito della luna in sesta casa che garantisce benessere e la buona riuscita delle vostre attività.

Toro. 21/4 – 20/5

Il cuore reclama passione e con la Luna e Venere in trigono sarà accontentato almeno in parte, perché Marte opposto soffia sul fuoco della gelosia.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Qualche nervosismo tra le pareti domestiche. Forse ultimamente avete un po' trascurato i vostri doveri e oggi qualcuno vi presenterà il conto.

Cancro. 22/6 – 22/7

Grazie alla serenità e al vostro equilibrio le cose di tutti i giorni e si tingono le sfumature gradevoli e la quotidianità ha un andamento più vivace.

Leone. 23/7 – 23/8

Impegnati a far quadrare i conti, se avete un'attività in proprio non vi perdete in chiacchiere. Come sentenzia il proverbio, il tempo è denaro.

Vergine. 24/8 – 22/9

Protagonisti con la Luna come inquilina, sostenuta da Venere e Urano in trigono, garanti dei sentimenti intensi e gradite novità affettive.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Domenica insulsa, ma almeno non faticosa. Tutte le vostre attenzioni sono concentrate all'interno tra sogni d'amore e fantasie di carriera.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Bianca Signora vi parla di amicizia, mentre Urano all'opposizione sconvolge il fronte del cuore con incontri fatali o brusche rotture.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Luna in antipatica quadratura che se la piglia con Nettuno, anche lui ostile, creandovi confusione in casa e tensione nella vita familiare.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Pur rimanendo con i piedi ben piantati a terra, riscoprite la gioia di vivere e, strano a dirsi, oggi siete anche insolitamente romantici.

Acquario. 21/1 – 19/2

Un po' di riflessione vi è utile per fare in tutta calma il punto della situazione, prendendo in esame e soprattutto le esperienze del passato.

Pesci. 20/2 – 20/3

Sospettosi in coppia nonostante il partner straveda per voi. Siete molto più ostinati di quanto il vostro mutevole segno lascerebbe supporre.

