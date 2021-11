L'oroscopo di oggi, 27 novembre: lavoro e finanze i punti di forza del Leone

L’oroscopo di Barbanera di oggi, sabato 27 novembre 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Tour de force lavorativo persino di sabato: così vuole la luna stacanovista, anche se l'idea di rimanere incollati alla scrivania non vi alletta.

Toro. 21/4 – 20/5

Splendido inizio di weekend con la Luna di terra in armonioso trigono al segno. Un ribollire di intense emozioni vi tiene allegramente sulla corda.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Tutto quello che oggi intraprendete vi risulta faticoso. Non che di fatto lo sia, ma avete una straordinaria attitudine a complicarvi la vita.

Cancro. 22/6 – 22/7

Coppia tranquilla. Forse fin troppo: dovreste movimentare il trend delle vostre serate insieme escogitando qualcosa di nuovo che vi dia slancio.

Leone. 23/7 – 23/8

Lavoro e finanze sono il punto di forza della giornata. La sensazione di poter dominare gli eventi vi rafforza l'autostima e il self-control.

Vergine. 24/8 – 22/9

Ringalluzziti dalla Luna che transita nel vostro segno vi credete padroni del mondo e delle situazioni. Invece, siete oltremodo influenzabili.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Sabato senza sale. Rischiereste di perdervi nei meandri delle vostre elucubrazioni se non intervenissero il Sole e Mercurio a chiarirvi le idee.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Con il giusto mix di poesia e concretezza riuscite ad ottemperare agli impegni ritagliandovi tempo per i rapporti umani e per qualche piacevole diversivo.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Al lavoro rendete bene anche se forse il ruolo che ricoprite non fa per voi. Conoscete i vostri talenti e vi dispiace non poterli esprimere.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Pratica e rasserenante, la Luna in segno di terra vi solletica con un bel trigono, risolvendo con piglio deciso tutte le vostre perplessità.

Acquario. 21/1 – 19/2

Sono i soliti amici sempre disponibili a darvi una mano oggi, consigliandovi per il meglio su un problemino di cuore o un guaio finanziario.

Pesci. 20/2 – 20/3

Poco propensi alle attività di qualunque tipo, oggi volete tranquillità. La serata ideale è fatta di tv, quattro chiacchiere e una tisana rilassante.

© Riproduzione riservata